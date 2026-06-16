كان الأخوان المولودان في روتردام في قلب الأحداث في أتلانتا، حيث حصدت المنتخب المشارك في البطولة للمرة الأولى نقطة أحدثت صدمة في عالم كرة القدم. وفي حين يخشى معظم المدافعين رؤية يامال وهو يقوم بالإحماء، أوضح ديروي دوارتي أن زملاءه في الفريق كانوا مستعدين لإيقاف المراهق على الفور.

قال ديروي لشبكة ESPN: "تسمع هتافات الجماهير وتشعر من هالته أن لاعباً خطيراً على وشك الدخول". "لكن في اللحظة الأولى التي لمس فيها الكرة، انقض عليه ظهيرنا الأيسر وجناحنا الأيسر. وعرفنا: اليوم لن يفعل شيئاً".

وبالفعل، حتى دخول نجم برشلونة اللامع لامين يامال قبل 20 دقيقة فقط من نهاية المباراة لم ينجح في تحقيق اختراق. حافظ "القرش الأزرق" على هيكل دفاعي منضبط جعل خط الهجوم الإسباني يبدو عاجزاً بشكل غير معهود طوال 90 دقيقة.