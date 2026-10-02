"الأمر حدث مع مبابي وقد يتوج لهذا السبب" .. لامين يامال يكشف العائق الذي يهدد فوزه بالكرة الذهبية!

وبرز يامال كأحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مكللًا صعوده المذهل مع كل من برشلونة والمنتخب الإسباني، بعد حصد لقبي الدوري الإسباني ومونديال 2026، غير أن الجناح البالغ من العمر 19 عاماً، أبدى قلقًا مثيرًا للاهتمام، بشأن الطريقة التي ينظر بها عالم كرة القدم إلى ترشحه.

وأوضح نجم برشلونة الشاب، خلال مقابلة مع صحيفة "جارديان": "أعتقد، وبكل صراحة، أن هناك أمرًا واحدًا، وأنا لا أعرف إن كان الناس سيغيّرون رأيهم بشأنه، لكنني أظن أن الناس يعتقدون أنه بما أن لامين عمره 19 عاماً، وهو جيد جداً، فإنه سيفوز في مرحلة ما". وأضاف: "لذا، لنقل مبابي، فابيان، رودري، كفاراتسخيليا، ميسي، كين.. إنهم يعتقدون أنني سأكون موجوداً دائماً وأنني سأفوز في نهاية المطاف".

إنها ملاحظة ناضجة من لاعب تحمّل بالفعل ضغوطاً هائلة على أعلى مستويات اللعبة. وعلى الرغم من صغر سنه، أصبح يامال شخصية محورية في منتخب إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي، حيث أشار المدرب إلى أنه يزداد نضجاً يوماً بعد يوم وقادر على قراءة مواقف المباريات المعقدة داخل الملعب وخارجه.