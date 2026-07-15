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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki و علي سمير

15 مخالفة متكررة .. رودري يهاجم حكم مباراة فرنسا وإسبانيا بسبب لامين يامال!

لامين يامال
إسبانيا
رودري
كأس العالم
فرنسا
فرنسا ضد إسبانيا

هجوم لاذع من نجم إسبانيا رغم الصعود للنهائي

انتقد لاعب خط وسط المنتخب الإسباني رودري مستوى التحكيم خلال فوز «لا روخا» على فرنسا في نصف نهائي كأس العالم، مدعياً أن النجم الشاب اللامع لامين يامال لا يحظى بالحماية الكافية.

وعلى الرغم من تأهل فريقه إلى النهائي، أعرب نجم مانشستر سيتي عن استيائه من المعاملة القاسية التي تعرض لها النجم الصاعد في صفوف برشلونة.

  • رودري ينتقد الحكم بعد الانتصار على فرنسا

    إسبانيا شقت طريقها إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزها الساحق 2-0 على فرنسا، لكن قائد الفريق رودري لم يكن راضياً على الإطلاق عن الطريقة التي عومل بها يامال.

    وانتقد لاعب الوسط الحكم إيفان بارتون، مشيراً إلى أن السلفادوري سمح للدفاع الفرنسي باستهداف اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً دون عقاب طوال المباراة التي أقيمت في تكساس.


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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15 مخالفة محتملة

    أصر رودري على أن الإحصاء الرسمي لا يعكس واقع المباراة، مشيرًا إلى أن العدد الهائل من التدخلات التي لم تُعاقب عليها وصل إلى رقم مكون من خانتين.

    وقال رودري بعد المباراة: «ما هو واضح هو أننا نواجه هذه المشكلة المتعلقة بعدد التدخلات منذ ثلاث مباريات حتى الآن. أتفهم أن بعضها قد لا يكون أخطاء، لكننا نتحدث عن 10 أو 15 خطأً حيث يسقط اللاعب على الأرض ويتعرض للتدخل، ويجب أن يعلن الحكم عن ذلك، وإلا فإن المدافعين سيستمرون في فعل الشيء نفسه. كان التساهل واضحاً للغاية أمام فرنسا".

    ووفقًا لبيانات المباراة، لم يحصل يامال سوى على خطأ واحد فقط خلال المباراة. وأدى هذا الخطأ الوحيد إلى ركلة جزاء في الدقيقة 22، نجح ميكيل أويارزابال في تحويلها إلى هدف ليفتتح التسجيل. ومن المفارقات أن هذا القرار أثار غضب مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، الذي شكك أيضًا في معايير التحكيم التي اتبعها بارتون.

  • إشادة بيامال "المذهل"

    على الرغم من الجدل الذي أحاط بقرارات التحكيم، سارع رودري إلى الإشادة بمساهمة يامال في نجاح الفريق. فقد لعب الجناح، الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع عشر قبل يوم واحد فقط من مباراة نصف النهائي، دورًا حاسمًا في الخطة التكتيكية لإسبانيا الرامية إلى إيقاف كيليان مبابي والهجوم الفرنسي.

    ورغم أن يامال لم يسجل سوى هدف واحد في البطولة، إلا أن جهوده لم تمر مرور الكرام على زملائه في الفريق.

    وفي حديثه إلى قناة TVE، أشاد رودري بنضج اللاعب الشاب، قائلاً: «قدم لامين يامال مباراة رائعة، خاصةً في الأوقات التي لم يكن فيها حامل الكرة، فقد كان مذهلاً وساعدنا كثيراً».

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الأنظار تتجه نحو المباراة النهائية

    وبعد أن ضمن الفريق مكانه في المباراة النهائية، بدأ رودري بالفعل في الاستعداد ذهنيًّا لما يصفه بأنه ذروة مسيرته الاحترافية. وسواء واجهوا الأرجنتين أو إنجلترا، يدرك اللاعب الإسباني أن حدة المنافسة ستزداد بلا شك، مما يجعل مطالباته بالاتساق في التحكيم أكثر أهمية من أي وقت مضى.

    واختتم قائلاً: "أنا سعيد جداً وفخور جداً، خاصة بفريقي وبلدي وبما يمثله هذا الإنجاز بالنسبة لنا. علينا أن نرتاح ونستعيد عافيتنا جيداً لأننا سنخوض بالتأكيد أهم مباراة في حياتنا. الراحة ومباراة حاسمة".

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