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Lamine Yamal Lionel Messi World Cup final GFXGOAL
محمود خالد

إسبانيا وتشيكيا | ظلم رودري بهدفه المذهل: إلى لامين يامال .. كن مثل ميسي ولا تتحدث عن الكرة الذهبية مجددًا!

فقرات ومقالات
لامين يامال
رودري
إسبانيا
تشيكيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

إسبانيا تواصل طريق الانتصارات في دوري الأمم الأوروبية..

ربما انتُقد كثيرًا خارج الملعب، بسبب كثرة تصريحاته للإعلام، حول أحقيته بالكرة الذهبية، ولكن الحق يُقال، فإن ما يصنعه لامين يامال، سواءً مع برشلونة أو المنتخب الإسباني، يؤكد أننا سنشاهده حاملًا للبالون دور، عاجلًا أم آجلًا.

ولكن، إذا وصفنا هدف لامين يامال "المذهل" في مرمى تشيكيا، فبالتأكيد أنه سيظلم رودري، الذي صنع دورًا بطوليًا في الانتصار بثلاثية لإسبانيا، ليواصل بطل كأس العالم، تحقيق العلامة الكاملة، في بطولة دوري الأمم الأوروبية "2026-2027"، مع الوصول إلى الجولة الثالثة.

المنتخب الإسباني وصل للنقطة التاسعة، بعد تخطي عقبة تشيكيا بنتيجة (3-1)، بفضل ثلاثية لامين يامال ورودري وميكيل ميرينو، في الدقائق 6 و35 و89، ليتصدر المجموعة الثالثة، بينما سجل جيري سلاما هدف تشيكيا بالدقيقة 69، في مباراة نستعرض معًا أبرز ملامحها في النقاط التالية..

  • لامين يامال .. كفاك حديثًا عن البالون دور

    ربما على لامين يامال أن يتوقف عن الحديث بشأن الكرة الذهبية، كون أدائه في الملعب، لا يحتاج لمزيد من "الصياح" عبر وسائل الإعلام، خاصة وأن قليلًا من الإبداع يكفي لأن يصبح نجم برشلونة، محل أنظار العالم.

    إذا ما أجزمنا بأن فترة ما قبل حفل الكرة الذهبية، قد تلعب دورًا في التأثير على اختيار الفائز، رغم عدم إدراجها في فترة تقييم الموسم، الذي انتهى مع نهائي كأس العالم، فإنه على يامال أن ينظر إلى "قدوته" ليونيل ميسي، والذي يكتفي بالردّ على أحقيته بالجائزة الفردية الكبرى، في الميدان، بل إن يامال أكثر حظًا من ليو، بعيدًا عن التتويج بكأس العالم، إلا أن أهداف صاحب الـ19 عامًا، يصاحبها انتصارات، سواءً مع برشلونة أو المنتخب الإسباني، في الوقت الذي يسجل فيه لابولجا ويتعثر.

    يامال وجد كلمة السر في تألقه بدوري الأمم الأوروبية، وهو أنه يسجل في أول 10 دقائق، وبعد أن اكتفى بإحراز هدف وحيد في كأس العالم 2026، في مرمى السعودية، استطاع أن يسجل في جميع مبارياته بدوري الأمم، بأربعة أهداف وتمريرة حاسمة في ثلاث مباريات.


  • رودري يعود .. إنها فترة برشلونة الذهبية

    واستكمالًا لنظرية أن تألق برشلونة يصنع مجدًا لإسبانيا، فإن عودة رودري لزيارة الشباك، في حد ذاتها، كانت بمثابة إنجاز كبير لم يعهده نجم وسط البلوجرانا منذ يورو 2024.

    منذ هدفه ضد جورجيا في يونيو 2024، لم نشاهد رودري يوقّع على هدف مع منتخب إسبانيا، وإن كنّا بحاجة للوقوف عند لقطة الهدف ذاته، والذي يثبت جودة رودري الهائلة في بناء الفرصة واللعب عليها، بتمريرة 1-2 مع داني أولمو، ثم الإسراع إلى الداخل، من أجل المتابعة في المرمى.

    عودة رودري للتسجيل، وكذلك تألق يامال وصناعة أولمو، فضلًا عن ثنائية بيدري مع رودري، كلها أشياء ربما لتمنح هانزي فليك، شعورًا بالنشوة، بأنها بحق فترة برشلونة الذهبية، خاصة وأن فترة التوقف تزامنت أيضًا مع إحراز أنتوني جوردون لهدف وتمريرة حاسمة، في انتصار إنجلترا على كرواتيا، وما قبل من تسجيل رافينيا لهدف ضد أستراليا، قبل إصابته، وإحراز حمزة عبد الكريم لأول أهدافه الدولية مع منتخب مصر أمام جنوب السودان.

  • عذرًا دينيا .. ولكن كل نظرياتك ستتحطم أمام لافوينتي

    "المباراة أشبه بلعبة شطرنج، وموقفنا أفضل قليلًا لأننا نعرف لويس (دي لافوينتي) ونعرف اللاعبين، ولكنهم لا يعرفوننا جيدًا، ومفتاح الفوز هو اللعب كفريق واحد"، هكذا تحدث سانتي دينيا، المدير الفني لمنتخب تشيكيا، قبل المباراة، والذي أراد أن يستغل معرفته الجيدة بلافوينتي، حيث عملا معًا في منتخبات الفئات السنية، وكانا متقاربين لأكثر من 200 يوم.

    ربما شاهدنا لمحة من تلك المعرفة، خلال الشوط الثاني، حيث بدا لافوينتي وكأنه سيدفع ثمن سحب العديد من نجومه من أجل الراحة مع بداية الشوط، فجاء الرد بانتفاضة من قِبل الضيوف، من خلال هدف، وآخر تم إلغاؤه، كان كفيلًا ليغير مجرى اللقاء، قبل أن يمنح ميرينو رصاصة الرحمة، إلا أن ذلك لم يمنع الجدل حول مدى جدية الثنائية الدفاعية التي قدمها لابورت ولي نورماند، في مواجهة التحولات الهجومية التشيكية خلال اللقاء.

    ولكن مع ذلك، فإن السيطرة الإسبانية المطلقة على مجريات اللقاء، نسفت أي نظرية كان يحاول دينيا أن يطبقها في أرض الميدان، خاصة وأن بطل ذهبية أولمبياد باريس 2024، أراد أن يتفاخر بنظرية الروح الجماعية، أمام منتخب عملاق هو خير من يطبقها في الميدان، وكانت سلاحه البارز نحو حصد لقب المونديال.

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