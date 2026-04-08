علي سمير

خطة نفسية واستفزازات متعمدة .. فخ أتلتيكو مدريد السري لحرمان برشلونة من يامال "جسديًا وذهنيًا" بقمة دوري الأبطال!

النادي المدريدي يضع خطة مخصصة أمام النجم الشاب

يؤمن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بالقيمة الكبيرة التي يتمتع بها لامين يامال جناح برشلونة، خاصة في ظل غياب الجناح البرازيلي رافينيا للإصابة، مما جعله يخطط لحيلة ذكية قبل مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

برشلونة يستضيف منافسه المدريدي مساء اليوم الأربعاء، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، في مواجهة تعني الكثير بين الثنائي، خاصة بعد إقصاء أتلتيكو لنظيره الكتالوني من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

الجناح الشاب لامين يامال يعتبر المحرك الرئيسي والعنصر الأهم في برشلونة، وجوده أمر حاسم للفريق الكتالوني وغيابه يعني تضاؤل فرصه في عبور أتلتيكو أو الفوز بشكل عام سواء محليًا أو قاريًا.

ولذلك، قرر سيميوني الخروج بحيلة، ستخرج يامال ذهنيًا من مباراة الذهاب، وتبعده تمامًا "جسديًا" عن مواجهة العودة يوم الثلاثاء القادم لسبب إداري!


    فخ تراكم البطاقات

    يامال يدخل مباراة أتلتيكو وهو يمتلك 4 بطاقات صفراء في دوري أبطال أوروبا، مما يعني أنه على بعد بطاقة واحدة فقط حتى يتم إيقافه عن لقاء الإياب يوم 14 أبريل المقبل على ملعب الفريق الخصم.

    ومع إصابة رافينيا وغيابه لمدة 4 أسابيع على أقل تقدير، يصبح برشلونة في مأزق شديد بخسارة أهم سلاحين هجوميين بتشكيل المدرب هانزي فليك.

    ولذلك قرر سيميوني بمعاونة جهازه الفني، وضع خطة مُحكمة لإجبار يامال على تلقي البطاقة الصفراء الخامسة، بالضغط عليه من الناحية التكتيكية والذهنية ومحاولة إخراجه عن شعوره بشتى الطرق.

    وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إنه وفقًا للمحللين الفنيين داخل أتلتيكو، فإن تحييد يامال أصبح أولوية استراتيجية لدى سيميوني وجهازه، لإجبار برشلونة على لعب مباراة العودة من دون جناحيه الأساسيين.

    وهو ما سيؤثر بشكل كبير على قدرة الفريق فيما يتعلق اختراق دفاعات أتلتيكو، وخلق الحلول الكافية لتحقيق التفوق العددي في مناطق الخطورة، خاصة وأن ملعب ميتروبوليتانو عادة ما يتحول إلى "حصن منيع" في المراحل الإقصائية لدوري الأبطال.


    كيف يلعب أتلتيكو أمام يامال؟

    وفقًا للخطة الموضوعة التي نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيميوني يحضر لفرض رقابة مكثفة ومتدرجة على يامال، والضغط عليه من خلال الالتحامات وارتكاب أخطاء تكتيكية مبكرة ضده لمنع وصوله إلى أماكن الخطورة.

    ومن المقرر فرض رقابة مزدوجة بلاعبين على الجناح الشاب لإجباره على استلام الكرة وظهره للملعب، أو وضعه في مواقف غير مريحة تخرجه عن تركيزه تمامًا.

    وقد يصل الأمر أيضًا إلى وجود استفزازات مدرسة من بعض عناصر الخبرة داخل أتلتيكو، والتي تجيد التعامل مع هذه المواقف على وجه التحديد، من أجل إخراج يامال من المباراة ببطاقة صفراء خامسة.

    تلك الاستراتيجيات ليست جديدة على سيميوني، المدرب الأرجنتيني يعتمد على هذه الأمور كثيرًا خلال مواجهاته مع الكبار، وهذه المباراة تعتبر مفصلية له قبل الذهاب إلى ملعبه، لذلك يريد دخولها في غياب رافينيا ويامال عن الخصم الكتالوني، لتسهيل مهمته في العبور إلى نصف النهائي للعب ضد آرسنال أو سبورتينج لشبونة.

    برشلونة وخطة الحماية

    وعلى الجانب الآخر، يدخل يامال مباراة أتلتيكو وهو يشعر بخطورة الأمر، بعد تلقيه بطاقات صفراء أمام باريس سان جيرمان وكلوب بروج وآينتراخت فرانكفورت وكوبنهاجن، وسبق له أن أكمل دورة إيقاف خلال مرحلة الدوري، مما يعني أن هذه المرة الثانية التي يواجه فيها حالة تراكم البطاقات.

    هانزي فليك يعلم جيدًا ما يحتاجه يامال خلال هذه المباراة، وشدد على اللاعب بضرورة الحفاظ على هدوئه، والابتعاد عن الاستفزازات الجانبية مع الفريق الخصم، لإداركه أن أتلتيكو سيحاول إخراج "النسخة العصبية" للنجم الشاب.

    وقرر المدرب الألماني تجهيز نفسه ولاعبه لما قد يحدث في الدقائق الأولى من المباراة، لأن أتلتيكو لن يحاول الدفاع عن مرماه فقط، بل سيبذل كل ما بوسعه لاستهداف يامال وإجباره على الخطأ والحصول على البطاقة الخامسة.

    برشلونة سيحاول حماية يامال من خلال زملائه والتعليمات التي سيتلقاها من فليك، مع تعويض غياب رافينيا بالنجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، والذي حصل على فرصة ذهبية لإثبات نفسه خلال فترة إصابة النجم البرازيلي.

