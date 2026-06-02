"لهذا السبب رفضت التخلي عن الرقم 10 للامين يامال" .. داني أولمو يوضح حقيقة الخلافات في معسكر منتخب إسبانيا قبل كأس العالم

في الوقت الذي يستعد فيه "لا روخا" لخوض غمار سعيه الأخير نحو المجد العالمي، أثار توزيع أرقام القمصان جدلاً واسعاً بين المشجعين ووسائل الإعلام.

توقع الكثيرون أن يحصل يامال على الرقم المرموق 10، لكن القميص بقي مع أولمو، في حين اختار الجناح البالغ من العمر 18 عاماً الاحتفاظ بالرقم 19 الذي اعتاد ارتدائه على مستوى النادي.

سارع أولمو إلى توضيح أن القرار اتُخذ دون أي خلاف داخلي، مؤكداً أن الترتيب الهرمي داخل غرفة الملابس لا يزال متناغماً، قائلًا: "لا توجد مشاكل خلف الأبواب المغلقة، ولا يوجد أي ضجة حول ارتداء الرقم 10. إنها مجرد شائعات تنتشر في الخارج".