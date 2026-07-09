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Donny Afroni و محمود خالد

"فليتقدم إلى أفضل نادٍ في العالم" .. لامين يامال يوجه نداءً جديدًا إلى خوليان ألفاريز بارتداء قميص برشلونة!

انتقالات
خوليان ألفاريز
برشلونة
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
لامين يامال

الأمر لم يعد مجرد تمني..

الأمر تحول من رسالة مباشرة إلى طلب "ملحّ"، هكذا فعل نجم برشلونة، لامين يامال، الذي كرر أمنيته بانضمام خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى قلعة البلوجرانا، مؤكدًا أنه الخيار المثالي والذي يملك جميع الصفات المطلوبة للنجاح في ظل المتطلبات التكتيكية للعملاق الكتالوني.

نجم أتلتيكو صاحب الـ26 عامًا، لعب دورًا بارزًا في قيادة "روخي بلانكوس"، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم أن الدولي الأرجنتيني، الذي سجل 4 أهداف في مونديال قطر، وقاد بلاده لتحقيق اللقب، لا يزال يبحث عن هدفه الأولى مع رفاق ليونيل ميسي، في كأس العالم 2026، مع الوصول لربع نهائي البطولة المُقامة على أرض الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

  • نداء مباشر إلى ألفاريز

    ولم يعد يامال يخفي رغبته في مشاهدة خوليان ألفاريز، يرتدي قميص برشلونة، حيث تحدث صاحب الـ18 عامًا، بكل صراحة، عن فكرة انضمام الدولي الأرجنتيني إلى كامب نو، بقوله إن الفريق بأكمله مستعد لاستقبال المهاجم إلى صفوفه.

    وفي حديث مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قدم النجم الإسباني الشاب، تقييمًا مشرقًا لقدرات ألفاريز وإمكانية اندماجه مع الفريق، قائلًا "الجميع يعلم أنه لاعب من الطراز الرفيع، من النوع الذي يرغب الجميع في اللعب معه، لقد قلت ذلك من قبل: نحن مستعدون للترحيب به، وإذا انضم إلينا، فسنكون جميعًا سعداء للغاية. أعتقد أنه يتناسب تمامًا مع أسلوب لعب برشلونة. لا أعرف ما آخر تفاصيل الوضع، لكنني آمل أن يتحقق ذلك".

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  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    قادم إلى أفضل نادٍ في العالم

    أثبت ألفاريز نفسه كأحد أكثر المهاجمين موثوقية في عالم كرة القدم، بعد فترات قضاها في مانشستر سيتي، وكذلك وفترة لعبه الحالية مع كتيبة دييجو سيميوني، وقد تم تحديد ألفاريز كهدف ذي أولوية بسبب تنوع أدواره في الملعب ومعدل إنتاجيته.

    وكان يامال قد أعرب سابقًا عن رغبته في اللعب جنبًا إلى جنب مع مهاجم أتلتيكو، معتقدًا أن المهاجم الأرجنتيني لن يندم على الانتقال إلى قلعة البلوجرانا، مضيفًا: "إنه قادم إلى أفضل نادٍ في العالم، وأفضل جماهير في العالم، وأفضل مدينة في العالم، في رأيي. لذا، لو كنت مكانه، لفعلت ذلك. إذا أراد المجيء، فنحن في انتظاره، فليتقدم".

  • سيميوني يفقد صبره مع ألفاريز

    وتأتي تصريحات يامال، الذي ينشغل بلعب دور الوكيل غير الرسمي، بالتزامن مع الأوضاع التي صارت متوترة في مدريد، بشكل متزايد.

    وتشير التقارير إلى أن العلاقة بين ألفاريز ومدربه دييجو سيميوني، قد وصلت إلى مرحلة الانهيار، حيث يُقال إن مدرب أتلتيكو، المعروف بتشديده على الالتزام التام، مستعد للموافقة على رحيل بطل مونديال قطر، بعد أن أصيب بخيبة أمل من رغبة اللاعب الواضحة في المغادرة.

    ويُزعم بأن سيميوني قد وصل إلى حده الأقصى، بعد سلسلة من التلميحات العلنية بشأن الانتقال إلى برشلونة. وقد تغيرت الأجواء داخل ملعب "ميترو بوليتانو"، وأصبح مسؤولو النادي ينظرون الآن إلى بيع اللاعب، باعتباره السبيل الأكثر منطقية، لمنع حدوث اضطرابات داخل الفريق.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    العقبة التي تواجه لابورتا

    وعلى الرغم من الاهتمام المتبادل بين اللاعب والنادي، لا تزال عملية الانتقال معقدة بسبب القيود المالية المستمرة التي يواجهها برشلونة.

    ورغم أن المدير الرياضي ديكو معروف بأنه من أشد المعجبين بألفاريز، إلا أن النادي يجب أن يجد طريقة لتلبية التقييم المالي الذي حدده أتلتيكو.

    ومن المتوقع أن يصر العملاق المدريدي، على الحصول على مبلغ إضافي، خاصةً إذا اضطر إلى البيع لمنافس محلي بدلاً من نادٍ أجنبي. وتشير التقارير إلى أن جوان لابورتا ومجلس إدارة برشلونة يبحثون عن طرق مختلفة لإبرام صفقة تتوافق مع الحدود الصارمة للإنفاق التي يفرضها الدوري الإسباني.

    يذكر أن خوليان ألفاريز شارك في 49 مباراة مع أتلتيكو مدريد، خلال الموسم الماضي "2025-2026"، في جميع المسابقات، حيث تمكن من إحراز 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني، كما سجل 10 أهداف و4 "أسيست" في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى هدفين في كأس ملك إسبانيا.

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