ليس فقط المراهق الأبرز في كأس العالم هذا الصيف، هناك فرصة حقيقية لأن يكون لامين يامال الـ لاعب الأبرز في أمريكا الشمالية، فموهبة جناح برشلونة وإسبانيا كبيرة للغاية. منذ أن وضع بصمته في ظهوره الدولي الأول بهدف مذهل ضد جورجيا وهو في السادسة عشرة من عمره، أصبح يامال اختيارًا تلقائيًا للمدرب لويس دي لا فوينتي.

لقد أظهر بالفعل أنه لن يرهبه احتمال اللعب في بطولة كبرى، بعدما أبدع في يورو 2024 بينما توّجت لا روخا في ألمانيا. هدف يامال لافتتاح التسجيل ضد فرنسا في نصف النهائي كان شيئًا من الجمال الحقيقي، وتشير مستوياته مع ناديه منذ ذلك الحين إلى أن المزيد من الشيء نفسه قد يكون مطروحًا.

العقبة الوحيدة؟ تعرض يامال لإصابة في أوتار الركبة في أبريل من المقرر أن تبعده عن الأقل عن مباراة إسبانيا الافتتاحية، وقد تُبعده لفترة أطول قليلًا. ينبغي لفريق دي لا فوينتي أن يتأهل بسهولة إلى الأدوار الإقصائية من دون فتى المعجزة، لكن إلى أي مدى سيكون يامال جاهزًا عندما يعود إلى اللياقة؟ قد يحدد الجواب ما إذا كان يامال سيحصل على فرصة لرفع كأس العالم بعد ستة أيام فقط من عيد ميلاده التاسع عشر.