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World Cup NXGN GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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لامين يامال، جيلبرتو مورا و11 من المواهب الشابة العجيبة في NXGN يستعدون لإضاءة كأس العالم 2026

NXGN
كأس العالم
لامين يامال
باو كوبارسي
أيوب بوعدي
G. Mora
لوكا فوسكوفيتش
إسبانيا
المكسيك
إسكتلندا
كيندري باييز
ابراهيم مباي
K. Alajbegovic
T. Fletcher
حمزة عبد الكريم
L. Herrington
السنغال
المغرب
الإكوادور
أستراليا
كرواتيا
مصر
البوسنة والهرسك
فقرات ومقالات

لم يتبقَّ على كأس العالم الآن سوى أقل من أسبوع، حيث تقوم الفرق حاليًا بإجراء استعداداتها النهائية للبطولة في أمريكا الشمالية. المسرح مُهيأ لمجموعة كاملة من اللاعبين ليجعلوا من أنفسهم أبطالًا وطنيين، بما في ذلك بعض أكثر المواهب الشابة إثارة في اللعبة اليوم.

بيليه وكيليان مبابي هما المراهقان الوحيدان اللذان سجلا في نهائي كأس العالم، لكن الكثيرين غيرهما - من مايكل أوين إلى ليونيل ميسي - تألقوا على الساحة العالمية رغم أنهم لم يبلغوا بعد سن العشرين.

إذًا، من الذي يمكنه أن يسير على خطاهم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟ GOAL اختارت 11 NXGN-لاعبين مؤهلين (مواليد 2007 أو لاحقًا) يمكنهم أن يصنعوا اسمًا حقيقيًا لأنفسهم هذا الصيف...

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    لامين يامال (إسبانيا)

    ليس فقط المراهق الأبرز في كأس العالم هذا الصيف، هناك فرصة حقيقية لأن يكون لامين يامال الـ لاعب الأبرز في أمريكا الشمالية، فموهبة جناح برشلونة وإسبانيا كبيرة للغاية. منذ أن وضع بصمته في ظهوره الدولي الأول بهدف مذهل ضد جورجيا وهو في السادسة عشرة من عمره، أصبح يامال اختيارًا تلقائيًا للمدرب لويس دي لا فوينتي.

    لقد أظهر بالفعل أنه لن يرهبه احتمال اللعب في بطولة كبرى، بعدما أبدع في يورو 2024 بينما توّجت لا روخا في ألمانيا. هدف يامال لافتتاح التسجيل ضد فرنسا في نصف النهائي كان شيئًا من الجمال الحقيقي، وتشير مستوياته مع ناديه منذ ذلك الحين إلى أن المزيد من الشيء نفسه قد يكون مطروحًا.

    العقبة الوحيدة؟ تعرض يامال لإصابة في أوتار الركبة في أبريل من المقرر أن تبعده عن الأقل عن مباراة إسبانيا الافتتاحية، وقد تُبعده لفترة أطول قليلًا. ينبغي لفريق دي لا فوينتي أن يتأهل بسهولة إلى الأدوار الإقصائية من دون فتى المعجزة، لكن إلى أي مدى سيكون يامال جاهزًا عندما يعود إلى اللياقة؟ قد يحدد الجواب ما إذا كان يامال سيحصل على فرصة لرفع كأس العالم بعد ستة أيام فقط من عيد ميلاده التاسع عشر.

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  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    باو كوبارسي (إسبانيا)

    لن يكون يامال المراهق الوحيد في تشكيلة إسبانيا، رغم ذلك. بدأ باو كوبارسي أربعًا من أصل ست مباريات لإقصائيات كأس العالم لـ لا روخا في أواخر 2025 ويبدو أنه يرسخ نفسه في خطط دي لا فوينتي بعد أن كان غيابه مفاجئًا بعض الشيء عن تشكيلة إسبانيا الفائزة باليورو.

    كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عنصرًا أساسيًا في برشلونة تحت قيادة هانسي فليك لأكثر من عامين الآن، حيث يوازي هدوء كوبارسي بالكرة وقدرته على التمرير غرائزه الدفاعية عالية المستوى. من المرجح أن تكون هذه البطولة الأولى من بين العديد في مسيرة تعد بأن تكون طويلة وناجحة.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    كيندري بايز (الإكوادور)

    أحد المراهقين الذين للأسف لن يكونوا في العرض في أمريكا الشمالية هذا الصيف هو إستيفاو، بعد أن تعرض المهاجم البرازيلي لإصابة في أواخر الموسم أثناء اللعب لصالح تشيلسي مما أبعده عن المنافسة على الاختيار. ومع ذلك، سيظل هناك لاعب شاب واحد مملوك لـ BlueCo معروضًا.

    لاعب الوسط الإكوادوري كيندري بايز هو أحد أكثر المراهقين خبرة من حيث المشاركات الدولية الذي تم استدعاؤه لكأس العالم. يلعب حاليًا كرة القدم مع ناديه على سبيل الإعارة في ريفر بليت، وقد تم ترشيح لاعب تشيلسي الشاب كنجم محتمل منذ عام 2023، عندما خاض ظهوره الدولي الأول في سن 16.

    أصبح بايز لاحقًا أصغر لاعب على الإطلاق يسجل في تصفيات كأس العالم لاتحاد الكونميبول بعد بضعة أسابيع، لكنه استُخدم في الغالب كبديل على المستوى الدولي منذ كوبا أمريكا 2024. هذا لا يعني أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لن يكون قادرًا على ترك انطباع كبير في أمريكا الشمالية. في الواقع، يمتلك بايز ما يكفي من السحر في حذائه لجذب الانتباه كأحد الخيول السوداء في البطولة.

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    إبراهيم مباي (السنغال)

    ربما الآن أكثر من أي وقت مضى، يتم تقديم خيار لعدد من اللاعبين عندما يتعلق الأمر بولاءاتهم الدولية، مع وجود الكثير من المشاركين المحتملين في كأس العالم الذين من المقرر أن يمثلوا دولًا ربما لم يتصوروا اللعب لها أثناء نشأتهم.

    إبراهيم مباي، على سبيل المثال، قضى طفولته يلعب لفرنسا على كل المستويات حتى تحت 20 عامًا، ليقبل فقط استدعاءً من السنغال في نوفمبر.

    سجل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في ظهوره الثاني مع أسود التيرانغا، ليصبح بذلك أصغر هداف على الإطلاق في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، ثم لعب دورًا في مسيرتهم إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، حيث سجل مرة واحدة وصنع هدفين. وبالتالي، سيكون مهاجم باريس سان جيرمان واثقًا من ترك بصمته في ثاني بطولة كبرى له في 2026.

  • Ayyoub Bouaddi Morocco 2026Getty Images

    أيوب بوعدي (المغرب)

    لاعب آخر يبلغ من العمر 18 عامًا سيمثل دولة أفريقية هذا الصيف رغم لعبه لمنتخبات فرنسا للفئات العمرية هو أيوب بوعدي، الذي غيّر ولاءه الدولي إلى المغرب عشية البطولة.

    يمتلك بوعدي 10 مشاركات مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، لكن لاعب وسط ليل دخل مباشرة إلى تشكيلة أسود الأطلس بينما يهدفون إلى تكرار مشوارهم إلى نصف النهائي في 2022. وبالتأكيد سيضيف بوعدي الكثير من الجودة إلى تشكيلة المغرب بعدما لفت الأنظار في كل من الدوري الفرنسي، وعلى نحوٍ لافت، دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الماضيين.

    يتنافس باريس سان جيرمان وأرسنال حاليًا لمحاولة التعاقد مع بوعدي هذا الصيف، وسيأمل ليل أن يتمكن من التألق في أمريكا الشمالية من أجل رفع سعره أكثر.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    جيلبرتو مورا (المكسيك)

    بصفتهم مستضيفين مشاركين، كان من المؤكد دائماً أن المكسيك ستكون تحت قدر كبير من الضغط في كأس العالم، حتى قبل فشلها في الخروج من دور المجموعات في 2022. ومن ثم، فإن إل تري يتطلعون إلى بروز أبطال جدد، وقد وُضع ثقل التوقعات بقوة على كاهل جيلبرتو مورا، رغم كونه أصغر لاعب في البطولة بأكملها.

    اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً، الملقب بـ'بيدري المكسيكي'، دُفع إلى التشكيلة الأساسية لبلاده في الأدوار الإقصائية من الكأس الذهبية 2025، وانتهى به الأمر إلى لعب دور محوري بينما حصد فريق خافيير أغيري اللقب، مما جعل مورا أصغر لاعب يفوز ببطولة دولية كبرى، محطماً رقماً قياسياً سجله يامال قبل 12 شهراً.

    الإصابة أبعدت موهبة نادي تيخوانا الشابة عن الملاعب خلال الأشهر القليلة الأولى من 2026، لكنه عاد منذ ذلك الحين إلى كامل لياقته وينبغي أن يعود إلى التشكيلة عندما تفتتح المكسيك البطولة في 11 يونيو.

  • Luka Vuskovic Croatia 2026Getty Images

    لوكا فوسكوفيتش (كرواتيا)

    سيُسلَّط الضوء مرة أخرى هذا الصيف على قدامى محاربي كرواتيا، مع قيادة لوكا مودريتش البالغ من العمر 40 عامًا للمشهد في كأس العالم الخامسة في مسيرته اللامعة. لكن هناك جيلًا جديدًا من المواهب يبرز خلف تلك الأسماء المعروفة، مع كون لوكا فوشكوفيتش بلا شك واحدًا من أكثر اللاعبين إثارة بعد موسم أعلن فيه عن نفسه كأحد أكثر قلوب الدفاع الشابة الواعدة في أوروبا.

    تألّق المُعار إلى توتنهام خلال فترة وجوده في هامبورغ، ليحجز لنفسه مكانًا في فريق الموسم في البوندسليغا وكذلك اهتمامًا من برشلونة بخدماته، بينما حصل فوشكوفيتش أيضًا على أول مباراتين دوليتين له خلال تصفيات كأس العالم.

    يشكّل تهديدًا حقيقيًا في الكرات الثابتة فضلًا عن كونه مدافعًا من الطراز الرفيع، وقد يبدأ اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا حتى إلى جانب يوشكو غفارديول في تشكيلة زلاتكو داليتش هذا الصيف.

  • Kerim AlajbegovicGetty

    كريم ألاجبغوفيتش (البوسنة والهرسك)

    بينما من المرجح أن يحظى إدين دجيكو بأكبر قدر من الاهتمام بين لاعبي البوسنة والهرسك وهم يشرعون في حملتهم الثانية فقط في كأس العالم، فإن لاعباً في الطرف المقابل من مسيرته هو ربما العضو الأكثر إثارة للاهتمام في التشكيلة. في الواقع، لولا مساهمات كريم ألايبيغوفيتش، ربما لم تكن البوسنة لتكون في أمريكا الشمالية على الإطلاق.

    دخل اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً من على مقاعد البدلاء ليصنع أولاً هدف التعادل لدجيكو في نصف نهائي الملحق في مارس ضد ويلز قبل أن يحول ألايبيغوفيتش ركلة الجزاء الحاسمة في ركلات الترجيح ليؤمن عبور بلاده إلى النهائي ضد إيطاليا. ولفت ألايبيغوفيتش الأنظار مرة أخرى ضد الآتزوري بينما انتصرت البوسنة مرة أخرى بركلات الترجيح، وبالتالي فإن الجناح المتراخي سيكون لديه الآن أعظم مسرح على الإطلاق ليُظهر ما هو قادر عليه.

    يأتي ألايبيغوفيتش بعد موسم مع ريد بول سالزبورغ حيث سجل 13 هدفاً في جميع المسابقات، وكانت عروضه في النمسا كافية لإقناع باير ليفركوزن بتفعيل بند إعادة الشراء لديهم وإعادة ألايبيغوفيتش إلى ألمانيا قبل حملة البوندسليغا للموسم المقبل.

  • Tyler Fletcher Scotland 2026Getty Images

    تايلر فليتشر (اسكتلندا)

    تلقت اسكتلندا ضربة عشية كأس العالم عندما تعرض لاعب الوسط الأساسي بيلي جيلمور لإصابة في الركبة في فوزهم الودي قبل البطولة على هايتي، ما أبعده عن المنافسة. لكن يأس لاعب هو فرح لاعب آخر، وسيكون تايلر فليتشر حريصًا على تحقيق أقصى استفادة من فرصته المفاجئة.

    نجل لاعب وسط اسكتلندا ومانشستر يونايتد السابق، دارين، ظهر فليتشر جونيور لأول مرة مع الشياطين الحمر خلال هذا الموسم الماضي بعدما كان قد قضى وقتًا سابقًا في أكاديمية مانشستر سيتي، وتمت تسميته لاعب فريق يونايتد الاحتياطي للعام الشهر الماضي.

    لاعب وسط قتالي يجيد اللعب بالكرة، مثل ابن الـ19 عامًا إنجلترا لفترة وجيزة على مستوى الشباب إلى جانب شقيقه التوأم، جاك. ومع ذلك، بينما لا يزال جاك على المسار نحو اللعب يومًا ما مع الأسود الثلاثة، التزم تايلر باسكتلندا في 2024 وقد كوفئ الآن بمكان في كأس العالم.

  • Lucas Herrington Australia 2026Getty Images

    لوكاس هيرينغتون (أستراليا)

    على عكس معظم زملائه في منتخب أستراليا، لم يضطر لوكاس هيرينغتون إلى السفر بعيدًا للوصول إلى قاعدة تدريب كأس العالم الخاصة بـ"سوكيروز" في كاليفورنيا، نظرًا لأنه يلعب كرة القدم مع ناديه في الدوري الأمريكي MLS لصالح كولورادو رابيدز. وهناك فرصة خلال بطولته أيضًا، أن يتمكن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا من إظهار السبب الذي جعله يحصد إشادات واسعة منذ وصوله إلى الولايات المتحدة في بداية عام 2026.

    على الرغم من وصوله ومعه 29 مشاركة فقط مع الفريق الأول في رصيده من فترة لعبه في الدوري الأسترالي A-League مع بريزبن رور، فقد لعب هيرينغتون كل دقيقة مع رابيدز حتى الآن هذا الموسم، وبرز كأحد أفضل قلوب الدفاع الشباب في الدوري بأكمله.

    أداء هيرينغتون أكسبه أول مشاركات له مع أستراليا في مارس، وقد يجد نفسه بالفعل في التشكيلة الأساسية لتوني بوبوفيتش ضد تركيا في 13 يونيو في افتتاح بطولة سوكيروز. ومع أنه يجذب بالفعل اهتمامًا من الدوري الإنجليزي الممتاز ومن أنحاء أوروبا، فإن بعض العروض القوية من المرجح أن تؤدي إلى ملاحظة المزيد من الكشافين لإمكانات هيرينغتون.

  • Hamza Abdekarim Egypt 2026Getty Images

    حمزة عبد الكريم (مصر)

    وأخيرًا، اختيار مفاجئ حقيقي من مصر، التي اختارت حمزة عبد الكريم الذي لم يسبق له اللعب دوليًا، وسط صدمة واسعة عندما تم إعلان تشكيلتهم النهائية لكأس العالم. المهاجم لديه تسع مشاركات فقط مع الفريق الأول على مستوى النادي منذ أن أصبح أصغر لاعب في تاريخ الأهلي في فبراير 2025، وكان قد مثّل سابقًا فقط منتخب بلاده تحت 17 عامًا.

    هذا لا يعني أن عبد الكريم ليس موهبة واعدة ومثيرة، وقد تجلّت إمكاناته في فبراير عندما أُعير إلى برشلونة لا غير. ومنذ ذلك الحين سجل خمسة أهداف في سبع مباريات بالدوري لفريق البلاوغرانا تحت 19 عامًا، ويأمل العملاق الإسباني في جعل انتقال عبد الكريم دائمًا هذا الصيف.

    ويبقى أن نرى، إذن، كيف تخطط مصر لاستخدام اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا هذا الصيف. وقد مُنح القميص رقم 9، ما يشير إلى أنه قد يشارك في الملعب على مدار البطولة.