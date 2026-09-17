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FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
أحمد فرهود

لامين يامال رفض ومجلس جوان لابورتا قرر حمايته!.. كواليس امتناع برشلونة عن مبادرة دعم سبتة

برشلونة
لامين يامال
راسينج سانتاندير
الدوري الإسباني

ماذا حدث؟!..

أثار قرار العملاق الكتالوني برشلونة برئاسة جوان لابورتا، بعدم ارتداء نجوم الفريق الأول لكرة القدم "قميص سبتة"، قبل انطلاق مواجهته ضد نادي راسينج سانتاندير مساء أمس الأربعاء، جدلًا واسعًا.

برشلونة فاز (7-2) ضد راسينج سانتاندير، على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بإقليم كتالونيا؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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    مبادرة الرابطة الإسبانية بعد أزمة مدينة سبتة

    قامت الرابطة الإسبانية المحترفة مؤخرًا، بـ"مبادرة" لدعم مدينة سبتة؛ وذلك من خلال ارتداء نجوم الفرق المحلية المختلفة قمصانًا تحمل بعض الكلمات، خلال مبارياتهم في مسابقة الدوري.

    الكلمات التي تتواجد على هذه القمصان، هي "Todos Somos Caballas" بالإسبانية؛ والتي تعني "كلنا كاباياس" بالعربية، في إشارة إلى أن مدينة سبتة إسبانية وليست مغربية.

    وأساسًا، المملكة المغربية تعتبر مدينة سبتة جزءًا من أراضيها؛ بينما تؤكد إسبانيا أنها تابعة لها، ومن حقها فرض حكمها وسيادتها عليها.

    ومؤخرًا.. اشتعل صراع سياسي عنيف بين إسبانيا والمغرب؛ وذلك في أعقاب عبور عشرات الآلاف من المهاجرين إلى مدينة سبتة، بشكلٍ غير نظامي.

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  • FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    سببان وراء قرار برشلونة بعدم ارتداء نجومه "قميص سبتة"

    وفي هذا السياق.. كشف موقع "le360" عن مفاجأة كبيرة؛ بشأن قرار العملاق الكتالوني برشلونة، بعدم ارتداء نجومه "قميص سبتة"؛ وذلك قبل مواجهة نادي راسينج سانتاندير مساء أمس الأربعاء، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    وحسب ما ذكره الموقع نقلًا عن مصادر مقربة من برشلونة، مساء اليوم الخميس؛ جاء قرار النادي بعدم ارتداء نجومه "قميص سبتة"، لسببين هما:

    * أولًا: عدم إدخال النادي في جدل سياسي ما.

    * ثانيًا: دعم جوهرته الإسبانية لامين يامال.

    وأوضح الموقع أن برشلونة كان مترددًا منذ البداية، في السماح لنجومه بارتداء هذا القميص، حتى لا يدخل في جدل سياسي هو في غنى عنه؛ ولكنه حسم قراره بشكلٍ نهائي وقاطع بعد ذلك، بسبب يامال.

  • Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates their team's fifth goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images

    كيف قام برشلونة بحماية لامين يامال بسبب "قميص سبتة"؟

    واستكمالًا لما سبق.. شرح موقع "le360" مساء اليوم الخميس، قصة الجوهرة الإسبانية لامين يامال و"قميص سبتة"؛ والتي دفعت مجلس إدارة العملاق الكتالوني برشلونة برئاسة جوان لابورتا، لاتخاذ قراره سالف الذكر.

    الموقع أعلن رفض يامال، ارتداء "قميص سبتة" نهائيًا؛ وذلك احترامًا لأصوله المغربية، حيث عائلة والده منير نصراوي.

    هُنا.. قرر مسؤولو برشلونة على الفور، عدم ارتداء أي لاعب في صفوفه "قميص سبتة"؛ وذلك حتى لا يتم وضع يامال في موقف حرج، أو يتم تعريضه للانتقادات.

    بمعنى.. الإدارة البرشلونية شعرت بقلقٍ شديد، من أن عدم ارتداء يامال "قميص سبتة" عكس باقي زملائه؛ سيفتح عليه بابًا من الهجوم الإعلامي والجماهيري، الذي لن ينتهي بسهولة.

    ولفت الموقع إلى أن برشلونة، الذي كان مترددًا بالسماح لنجومه بارتداء "قميص سبتة" في البداية؛ اتخذ قرارًا نهائيًا وحاسمًا برفض المشاركة في هذه المبادرة، لحماية جوهرته لامين يامال.

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  • FC Barcelona Jubelgetty

    بداية رائعة للكتيبة البرشلونية وسط تألُق لامين يامال

    العملاق الكتالوني برشلونة يقدّم بداية موسم رائعة في 2026-2027، تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك؛ سواء على المستوى المحلي، أو قاريًا.

    وحقق برشلونة 6 انتصارات "العلامة الكاملة"، في مسابقة الدوري الإسباني؛ كما فاز (5-1) ضد نادي فينورد الهولندي، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    ولعب الجوهرة الإسبانية لامين يامال، دورًا كبيرًا في هذه البداية البرشلونية الرائعة؛ حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال المباريات السبع الرسمية في الموسم الحالي - حتى الآن -.

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