أحمد فرهود

لامين يامال خرج من "الجيب": حارس تشيلسي غرق في غروره أمام باريس وآرسنال.. وبرشلونة قد يفعلها وأنت لا!

روبرت سانشيز يذوق من كأس كرة القدم المُر..

منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها جماهير "ستامفورد بريدج" تتغنى باسمه، لم يكتفِ الإسباني روبرت سانشيز بحماية عرين نادي تشيلسي الإنجليزي؛ بل قرر أن يفتح جبهاتٍ من الجدل، لا تُغلق.

سانشيز لم يعد مجرد حارس مرمى يبحث عن التصديات الإعجازية، وإنما أصبح صوتًا صاخبًا في غرف الملابس، وعلى منصات التصريحات؛ متسلحًا بـ"ثقة نرجسية" يراها البعض قوة شخصية، ويصفها آخرون بالغرور الذي لا يُطاق.

وفي ذروة توهجه خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، لم يترك الحارس الإسباني أحدًا إلا وسخر منه أو تعالى عليه؛ حيث استهزئ بنادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، وقلل من العملاق الكتالوني برشلونة وجوهرته لامين يامال.

وتحدث سانشيز عن منافسي ناديه تشيلسي، كأنه يمتلك مفاتيح المجد الدائم؛ ضاربًا بعرض الحائط قاعدة كرة القدم الأولى، وهي: "الملعب لا يرحم من يظن نفسه أكبر من اللعبة".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف يقف روبرت سانشيز اليوم، أمام حطام تصريحاته..

    تألُق روبرت سانشيز مع تشيلسي يقوده إلى "الغرور"

    أولًا.. يجب التأكيد على أن الحارس الإسباني روبرت سانشيز، البالغ من العمر 28 سنة، أحد أفضل نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك رغم استمرار "هفواته"، في بعض المباريات.

    وبدأ توهج سانشيز؛ عندما قاد تشيلسي للتتويج بلقب بطولة كأس العالم للأندية بـ"نظامها الجديد"، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية صيف 2025.

    وحصل سانشيز على جائزة "أفضل حارس" في البطولة؛ حيث حافظ على نظافة شباكه 3 مرات، من أصل 6 مباريات شارك فيها.

    كما واصل الحارس الإسباني توهجه، بعد التتويج بلقب مونديال الأندية؛ حيث يعود إليه الفضل في الكثير من انتصارات تشيلسي، رغم التراجع الكبير في أداء الفريق بأكمله.

    وبصفةٍ عامة.. يبدو أن توهج روبرت سانشيز في بداية الموسم الرياضي الحالي، أصابه بنوعًا من "النرجسية"؛ وهو ما ظهر جليًا في تصريحاته ضد أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وآرسنال الإنجليزي، بالإضافة إلى الجوهرة لامين يامال.

    وليس هذا فقط؛ بل أن توهجه هو الشخصي بدأ يختفي تدريجيًا بعد ذلك، وسط مُطالبات بتعاقد تشيلسي مع حارس مرمى جديد.

    • إعلان

  • السخرية من باريس سان جيرمان.. والرد جاء مرعبًا!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنبدأ حديثنا الآن بخصوص سخرية الحارس الإسباني روبرت سانشيز، من نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

    وكما ذكرنا.. قاد سانشيز ناديه الإنجليزي تشيلسي، للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025؛ حيث فاز الفريق وقتها (3-0) على باريس سان جيرمان، في المباراة النهائية.

    ونتذكر جيدًا أن النادي الباريسي، بالإضافة إلى أبرز نجومه ومدربهم الإسباني لويس إنريكي، اشتكوا من درجات الحرارة المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ والتي أثرت على قدرتهم للتتويج باللقب العالمي.

    هُنا.. خرج سانشيز للسخرية من فريق العاصمة الفرنسية؛ عندما قال: "أتمنى أن توقعنا قرعة دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، لنرى هل سيكون لديهم مبررات".

    وها هي رغبة الحارس الإسباني تتحقق؛ حيث أوقعت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، تشيلسي مع حامل اللقب باريس سان جيرمان.

    لكن.. النتيجة كانت إحراجًا حقيقيًا لروبرت سانشيز؛ وذلك باكتساح باريس سان جيرمان لنادي تشيلسي "ذهابًا وإيابًا"، على النحو التالي:

    * مباراة الذهاب: فوز باريس سان جيرمان (5-2) على تشيلسي؛ في العاصمة الفرنسية.

    * مباراة الإياب: فوز باريس سان جيرمان (3-0) على تشيلسي؛ في العاصمة الإنجليزية.

    أي أن باريس سان جيرمان اكتسح تشيلسي (8-2)، في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب؛ ليكون لزامًا على سانشيز نفسه، أن يجد هو المبررات الآن.

  • القدر ينصف برشلونة ولامين يامال ضد روبرت سانشيز

    ومن باريس سان جيرمان؛ سننتقل إلى سخرية الحارس الإسباني روبرت سانشيز من العملاق الكتالوني برشلونة، وجوهرته لامين يامال.

    ولا ننسى أن تشيلسي فاز (3-0) على برشلونة، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ وذلك على أرضية ميدان "ستامفورد بريدج"، في العاصمة الإنجليزي.

    وخرج سانشيز بعد هذا الانتصار المدوي، بتصريحات مثيرة للجدل عن برشلونة ولامين يامال؛ وذلك على النحو التالي:

    * تصريحاته عن برشلونة: قلل من قدرته على التتويج باللقب الأوروبي؛ قائلًا: "تشيلسي هو المرشح الحقيقي، وليس النادي الكتالوني".

    * تصريحاته عن يامال: سخر من تأثيره الضعيف في المباراة؛ قائلًا: "ظهير تشيلسي مارك كوكوريا، ضع لامين في جيبه".

    والآن.. نجد أن تشيلسي أصبح خارج بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بعد الخسارة في ثمن النهائي أمام نادي باريس سان جيرمان؛ بينما برشلونة ويامال أمام فرصة كبيرة للغاية، من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة.

    وتأهل برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد اكتساح نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (7-2) إيابًا، بعد التعادل الإيجابي (1-1) ذهابًا.

    وشارك يامال في هذا التأهل بشكلٍ مباشر؛ حيث سجل هدفين على مدار مباراتي الذهاب والإياب، سواء في إنجلترا أو إسبانيا.

  • آرسنال هو من "سحق" تشيلسي يا روبرت سانشيز!

    "هل انتهى الأمر عند ما ذكرناه في السطور الماضية؟!".. الإجابة هي لا؛ فسخرية الحارس الإسباني روبرت سانشيز من منافسي تشيلسي، لم تتوقف أبدًا.

    نعم.. سانشيز دخل في تحدٍ غريب ضد نادي آرسنال؛ وذلك قبل ديربي لندن على ملعب تشيلسي "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

    وقال سانشيز قبل هذا الديربي: "الفوز في مباراة كهذه، قد يكون حاسمًا لنتيجة الموسم بأكمله.. علينا أن نسحق آرسنال، ونجعل لندن زرقاء".

    ومثلما أحرج نفسه سابقًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني؛ حدث نفس الأمر لسانشيز بعد تحديه آرسنال، وهو ما يظهر في نتائج الديربي خلال الموسم الحالي.

    تشيلسي واجه آرسنال 4 مرات في الموسم الحالي؛ حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

    * الجولة 13 من الدوري الإنجليزي: تشيلسي (1-1) آرسنال.

    * الجولة 28 من الدوري الإنجليزي: آرسنال (2-1) تشيلسي.

    * ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة: تشيلسي (2-3) آرسنال.

    * إياب نصف نهائي كأس الرابطة: آرسنال (1-0) تشيلسي.

    أي أن الحارس الإسباني الذي طالب بـ"سحق" آرسنال؛ ها هو يخسر أمامه 3 مرات مقابل تعادل وحيد، مع الخروج من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

    كلمة أخيرة.. روبرت سانشيز مثال يجب التعلُم منه

    ما نريد قوله بعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية؛ هو أن لاعب كرة القدم يجب أن يظل واقفًا على الأرض، ولا يحوّل فترات توهجه إلى غرور.

    هذا الفخ يبدو أن الحارس الإسباني روبرت سانشيز وقع فيه؛ وذلك خلال فترة توهجه في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، والتي تزامن مع التتويج بلقب كأس العالم للأندية تحديدًا.

    ونظرًا لهذا اللقب العالمي، والفوزين الكبيرين على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والعملاق الكتالوني برشلونة؛ ظن سانشيز أن لا أحد قادر على إيقاف تشيلسي، إلا أن النتائج كانت عكسية تمامًا.

    تشيلسي يُعاني بشدة في الموسم الرياضي الحالي، رغم تصريحات حارسه الإسباني؛ وهو ما يُمكن استعراضه في الآتي:

    * الدوري الإنجليزي: احتلال "المركز السادس" بعد 30 جولة.

    * دوري أبطال أوروبا: توديع المسابقة من دور ثمن النهائي.

    * كأس الرابطة الإنجليزية: توديع المسابقة من دور نصف النهائي.

    ولا يتبقى أمام نادي تشيلسي حاليًا؛ سوى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تأهل الفريق بصعوبة إلى دور ربع النهائي.

0