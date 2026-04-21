قمصان برائحة لامين يامال وبيدري: من جدل العملات إلى الملابس المستعملة ويوم في كامب نو.. ابتكارات برشلونة الاقتصادية لا تتوقف!

"هل يُمكن لنادٍ رياضي أن يبيع التاريخ ليشتري المستقبل؟!".. هذا ليس سؤالًا فلسفيًا؛ بل هو الواقع المالي الذي يعيشه العملاق الكتالوني برشلونة، في عام 2026.

وفي بحثه المُستمر عن سيولة لا تعرف التوقف، لم يترك برشلونة بابًا إلا وطرقه؛ من استغلال حقوق الصور الضريبية المعقدة، وصولًا إلى العملات الرقمية وتحويل ملعبه لمركز مناسبات.

وآخر حلول برشلونة، لزيادة مداخيله المالية؛ هي دخول عالم "مزادات القمصان المُستعملة"، والمتوقع أن تجلب ملايين الدولارات إلى خزينة النادي.

وعاش العملاق الكتالوني واحدة من أصعب فتراته المالية، في أعقاب تفشي فيروس "كورونا" 2020؛ وهو الأمر الذي أثر على قدرات النادي، في التعاقد مع صفقات عالمية كبيرة.

لذلك اتجه برشلونة إلى بعض الحلول، لمساعدته على جلب السيولة المالية؛ حيث سنغوص من ناحيتنا خلال السطور القادمة، في أروقة هذه "الاقتصاديات المبتكرة" داخل قلعة البلوجرانا..