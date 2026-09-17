"تعرضت لها ألف مرة!" .. لامين يامال يكسر حاجز الصمت بشأن العنصرية ويتحدث عن واقعة سانتياجو برنابيو

قدم يامال نظرة متعمقة حول تجاربه مع التمييز، معترفًا بأنه واجه العنصرية في مناسبات لا حصر لها طوال مسيرته المهنية الناشئة. وفي مقابلة شاملة مع قناة «موفيستار بلس»، أوضح الفائز ببطولة يورو 2024 كيف يتجلى التحيز غالبًا بطرق خفية قد تفوت على العديد من المراقبين.

وعندما سُئل عما إذا كان قد تعرض للعنصرية بأي شكل من الأشكال، ربما بشكل غير مباشر، كان رد يامال حازماً، قائلًا: "نعم، ألف مرة. أعتقد أن الناس يتصرفون بعنصرية غير مباشرة تجاهك، لكنهم ربما لا يدركون ذلك حتى. هناك الكثير من التعليقات، وفي كثير من الأحيان، الكثير من النظرات التي تنطوي على عنصرية، والناس لا يدركون ذلك. وأنا أيضًا آتٍ من بيئة لا تعني فيها أن تتقبل ذلك، لأن الشيء الخاطئ لا يمكن قبوله أبدًا، لكنه لا يزعجك".