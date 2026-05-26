Getafe CF v FC Barcelona - La Liga EA Sports
أحمد فرهود

نافس لامين يامال بقوة!.. النصر يقترب من التعاقد مع نجم خيتافي

ميركاتو النصر بدأ من الآن..

يبدو أن عملاق الرياض النصر، اقترب من حسم صفقة إسبانية "مفاجئة"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

النصر يرغب في تدعيم صفوفه بقوة، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ للحفاظ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، واعتلاء عرش النخبة الآسيوية.

    عرض نصراوي للتعاقد مع نجم خيتافي

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ماركا" مساء اليوم الثلاثاء، عن اقتراب عملاق الرياض النصر، من التعاقد مع النجم الإسباني المخضرم لويس ميلا، في الميركاتو الصيفي القادم.

    الصحيفة أعلنت تقديم النصر، عرضًا إلى نادي خيتافي الإسباني - الذي يلعب فيه ميلا -؛ لشراء عقد اللاعب البالغ من العمر 31 سنة، مقابل 6 ملايين يورو.

    وأكدت الصحيفة أن خيتافي يرحب بهذا العرض النصراوي؛ خاصة مع تبقي عام واحد في عقد اللاعب، واستحالة بيعه بقيمة "الشرط الجزائي" الذي يُقدر بـ20 مليون يورو.

    موقف لويس ميلا من الانتقال إلى النصر

    واستكمالًا لخبرها.. تحدثت صحيفة "ماركا" عن موقف النجم الإسباني لويس ميلا، من الانتقال إلى عملاق الرياض النصر، في الميركاتو الصيفي القادم.

    وأشارت الصحيفة إلى أن ميلا، يرى أن اللعب مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في فريقٍ واحد، فرصة جيدة للغاية.

    وبالتالي.. لا يُمانع النجم الإسباني في الانتقال إلى النصر؛ رغم اهتمام أندية "فياريال وريال بيتيس الإسبانيين، كومو الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني"، بالتعاقد معه.


    لويس ميلا.. نافس جوهرة برشلونة لامين يامال!

    النجم الإسباني لويس ميلا البالغ من العمر 31 سنة، يجيد في مختلف مراكز خط الوسط؛ سواء الارتكاز أو رقم 8، وأحيانًا صناعة اللعب.

    بل أن ميلا كان "ثاني أفضل صانع أهداف" أساسًا، في مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ بـ10 تمريرات حاسمة "أسيست"، في 37 مباراة.

    ولم يسبق هذا اللاعب، إلا الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة؛ الذي قدّم 12 تمريرة حاسمة إلى زملائه، في مسابقة الدوري.

    ويلعب ميلا في صفوف خيتافي، منذ صيف عام 2022؛ بعدما بدأ مسيرته الكروية في نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، والذي انتقل منه إلى كثير الأندية المحلية - أبرزها غرناطة والفريق الثاني لرايو فاييكانو -.

    * أرقام لويس ميلا مع خيتافي:

    - مباريات: 134.

    - دقائق: 11.019.

    - مساهمات تهديفية: 23.

    - أهداف: 3.

    - تمريرات حاسمة: 20.

    صفقة لويس ميلا لـ"تعويض" مارسيلو بروزوفيتش

    تعاقد عملاق الرياض النصر "المرتقب" مع النجم الإسباني لويس ميلا؛ ربما يكون لتعويض رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    بروزوفيتش البالغ من العمر 33 سنة، ينتهي عقده مع النصر في 30 يونيو 2026؛ حيث كان قد انضم إلى صفوف الفريق صيف 2023، قادمًا من العملاق الإيطالي إنتر.

    وحتى الآن.. لا يوجد أي أخبار عن تجديد عقد النجم الكرواتي مع الفريق النصراوي؛ ما يجعل رحيله أقرب من أي وقتٍ مضى.

    وسجل مارسيلو بروزوفيتش 8 أهداف وصنع 23 آخرين، خلال 124 مباراة رسمية مع النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مع التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفي 2025-2026.