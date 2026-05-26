نافس لامين يامال بقوة!.. النصر يقترب من التعاقد مع نجم خيتافي

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ماركا" مساء اليوم الثلاثاء، عن اقتراب عملاق الرياض النصر، من التعاقد مع النجم الإسباني المخضرم لويس ميلا، في الميركاتو الصيفي القادم.

الصحيفة أعلنت تقديم النصر، عرضًا إلى نادي خيتافي الإسباني - الذي يلعب فيه ميلا -؛ لشراء عقد اللاعب البالغ من العمر 31 سنة، مقابل 6 ملايين يورو.

وأكدت الصحيفة أن خيتافي يرحب بهذا العرض النصراوي؛ خاصة مع تبقي عام واحد في عقد اللاعب، واستحالة بيعه بقيمة "الشرط الجزائي" الذي يُقدر بـ20 مليون يورو.