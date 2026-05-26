نافس لامين يامال بقوة!.. النصر يقترب من التعاقد مع نجم خيتافي

النجم الإسباني لويس ميلا البالغ من العمر 31 سنة، يجيد في مختلف مراكز خط الوسط؛ سواء الارتكاز أو رقم 8، وأحيانًا صناعة اللعب.
بل أن ميلا كان "ثاني أفضل صانع أهداف" أساسًا، في مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ بـ10 تمريرات حاسمة "أسيست"، في 37 مباراة.
ولم يسبق هذا اللاعب، إلا الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة؛ الذي قدّم 12 تمريرة حاسمة إلى زملائه، في مسابقة الدوري.
ويلعب ميلا في صفوف خيتافي، منذ صيف عام 2022؛ بعدما بدأ مسيرته الكروية في نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، والذي انتقل منه إلى كثير الأندية المحلية - أبرزها غرناطة والفريق الثاني لرايو فاييكانو -.
* أرقام لويس ميلا مع خيتافي:
- مباريات: 134.
- دقائق: 11.019.
- مساهمات تهديفية: 23.
- أهداف: 3.
- تمريرات حاسمة: 20.