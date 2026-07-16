"أنقذني من الكارثة" .. عاشق كريستيانو رونالدو "سبيد" يستغيث بلامين يامال قبل نهائي كأس العالم

في الوقت الذي يستعد فيه عالم كرة القدم لنهائي كأس العالم المرتقب بين إسبانيا والأرجنتين، أعلن أحد أبرز الشخصيات على الإنترنت عن ولائه بوضوح. فقد لجأ «سبيد»، وهو من أشد المعجبين برونالدو، إلى نجم برشلونة الصاعد «يامال» لمنع ما يصفه بـ«كارثة» بالنسبة لمشجعي «CR7».

وبعد خروج البرتغال من البطولة في دور الـ16، راقب سبيد بفزع تقدم الأرجنتين نحو الوصول إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي. ويعلق سبيد، الذي كان حاضرًا باستمرار في المباريات طوال البطولة، كل آماله الآن على النجم الشاب المذهل لمنع أسطورة الأرجنتين من رفع الكأس مرة أخرى في 19 يوليو.