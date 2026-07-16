ويستجدي سبيد الذي انتشرت مقاطع فيديوهاته على نطاق واسع نجم برشلونة الصاعد بأن يمنع ليونيل ميسي من الفوز بلقبين عالميين متتاليين، ومن توسيع الفارق بينه وبين مثله الأعلى، كريستيانو رونالدو. ومع استعداد الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في استاد نيويورك/نيوجيرسي، لم تكن الرهانات في الجدل الدائر حول «أعظم لاعب في التاريخ» (GOAT) أعلى من أي وقت مضى.
"أنقذني من الكارثة" .. عاشق كريستيانو رونالدو "سبيد" يستغيث بلامين يامال قبل نهائي كأس العالم
نداء يائس من أحد المعجبين المتحمسين لرونالدو
في الوقت الذي يستعد فيه عالم كرة القدم لنهائي كأس العالم المرتقب بين إسبانيا والأرجنتين، أعلن أحد أبرز الشخصيات على الإنترنت عن ولائه بوضوح. فقد لجأ «سبيد»، وهو من أشد المعجبين برونالدو، إلى نجم برشلونة الصاعد «يامال» لمنع ما يصفه بـ«كارثة» بالنسبة لمشجعي «CR7».
وبعد خروج البرتغال من البطولة في دور الـ16، راقب سبيد بفزع تقدم الأرجنتين نحو الوصول إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي. ويعلق سبيد، الذي كان حاضرًا باستمرار في المباريات طوال البطولة، كل آماله الآن على النجم الشاب المذهل لمنع أسطورة الأرجنتين من رفع الكأس مرة أخرى في 19 يوليو.
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رسالة سبيد إلى يامال
خلال بث مباشر نُشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه هذا المبدع المتأثر عاطفيًّا رسالة محددة إلى الجناح الإسباني، فصاح قائلاً: «لا تلعب يا لامين؛ اذهب فحسب، واربح فحسب. اربح على الأرجنتين في نهائي كأس العالم يا لامين، أرجوك. أرجوك يا لامين. أرجوك يا لامين. أنقذني يا لامين يامال، أنقذني. أنقذني من الكارثة».
من الواضح أن احتمال فوز ميسي بكأس العالم للمرة الثانية جعل هذا المشجع المخلص لرونالدو يشعر بالضعف. وتابع سبيد قائلاً: «لا أستطيع تحمل هذا عاماً آخر. إذا فاز ميسي بكأس العالم مرة أخرى، لا أعرف ماذا سأقول بصفتي مشجعاً لرونالدو. لا أستطيع أن أقول شيئاً. لا أستطيع أن أقول شيئاً. لذا يا لامين يامال، أنقذنا نحن مشجعي رونالدو».
صراع الأجيال
لا تمثل المباراة النهائية مجرد كأس؛ بل هي صراع بين عصرين. فقد كان ميسي النجم بلا منازع في البطولة حتى الآن، حيث سجل ثمانية أهداف وأربع تمريرات حاسمة، في سعيه لترسيخ مكانته كأعظم لاعب في التاريخ. ولا يزال تأثيره على المنتخب الأرجنتيني قوياً كما كان دائماً، حيث قاد الفريق إلى التغلب على إنجلترا في مباراة نصف نهائية ساخنة للوصول إلى المباراة النهائية.
في المقابل، كان أداء يامال في البطولة أقل تألقاً مقارنة بمعاييره العالية. فلم يسجل اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً سوى هدف واحد وصنع تمريرة حاسمة واحدة في سبع مباريات، لكن قدرته على صنع لحظات سحرية تظل أكبر تهديد لإسبانيا. وبالنسبة لـ«سبيد» ومعسكر رونالدو، يمثل يامال خط الدفاع الأخير في الجدل الدائم حول «أعظم لاعب في التاريخ» الذي لا يزال يقسم عالم كرة القدم.
- AFP
هل وجود «سبيد» نذير شؤم؟
كانت البطولة بمثابة رحلة مليئة بالتقلبات بالنسبة لـ«سبيد»، الذي غالبًا ما بدا أن تشجيعه الصاخب بمثابة لعنة على الفرق التي يؤيدها. وبعد أن شاهد هزيمة إنجلترا على يد «الألبيسيليستي» في وقت سابق من هذا الأسبوع، وصل يأسُه إلى نقطة الانهيار.
وتُعد المباراة النهائية المقبلة فرصته الأخيرة ليرى ميسي محروماً من المجد الأسمى، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الفارق بين الأرجنتيني ورونالدو من حيث الإنجازات الدولية.
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