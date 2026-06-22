سجدة لامين يامال، شكوك أنتوني جوردون ومغامرة فرينكي دي يونج!.. كأس العالم 2026 يتحول إلى "مسلسل رعب" لبرشلونة

يُعد لامين يامال، جوهرة العملاق الكتالوني برشلونة؛ هو اللاعب الأهم في الجيل الحالي للمنتخب الإسباني، لما يمتلكه من إمكانات فنية كبيرة للغاية.

ورغم ذلك؛ يامال يتعرض لهجوم عنيف من بعض الجماهير الإسبانية، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحديدًا.

انتقادات الجماهير الإسبانية ليامال، جاءت بسبب تصرفات اللاعب الأخيرة؛ سواء المتعلقة بحياته الشخصية، أو تلك التي دافع فيها عن دينه الإسلامي.

مثلًا.. نتذكر أن جوهرة برشلونة أصدر بيانًا ضد الجماهير الإسبانية، التي قامت بـ"هتافات عنصرية" ضد المسلمين؛ وذلك خلال "ودية" منتخب بلادهم ضد مصر، قبل بطولة كأس العالم 2026.

كذلك.. شاهدنا يامال وهو "يسجد"؛ بعد هدفه الافتتاحي في فوز إسبانيا (4-0) ضد منتخب السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

"سجدة" لامين يامال ضد السعودية؛ دفعت قطاع من الجماهير الإسبانية لانتقاده بشدة، والحديث عن حياته الشخصية ومعتقداته الدينية مجددًا.

ومن هُنا.. يتضح أن عداء الجماهير الإسبانية ضد يامال، ربما يزداد في بطولة كأس العالم 2026؛ رغم كل ما يقدمه هذا اللاعب الشاب، لمنتخب بلادهم.

ويخشى البرشلونيون أن "تحرق" كل هذه الضغوطات، لاعب لم يكمل التاسعة عشر من العمر بعد؛ حتى ولو كان يامال أظهر عقلية قوية للغاية، في الفترة الماضية.