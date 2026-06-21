خدعكم بالبلاي ستيشن: 22 يومًا تجعل يامال على خطى بيليه أمام السعودية .. ورسالة مدريدية: لن تخطف الأنظار وحدك!

لم يكن النجم الإسباني لامين يامال، بحاجة لأفضل من اختبار السعودية، كي يعلن عن نفسه أمام الجميع، ويقصّ شريط أهدافه في كأس العالم.

ولعب يامال دورًا في مهرجان أهداف الإسبان على المنتخب السعودي، بنتيجة (4-0)، في مباراة الجولة الثانية من المجموعة السابعة، والتي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز في أتالانتا، ضمن نهائيات كأس العالم 2026، المُقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

11 دقيقة فقط، كان كافية ليكسر يامال الجدار الدفاعي، ويفتح بوابة الرباعية التي اكتملت بثنائية ميكيل أويارزابال، وهدف ذاتي من حسان تمبكتي.

ومن الخلف، انطلق نجم ريال مدريد الجديد، مارك كوكوريلا، ليضع بصمته أيضًا، في ليلة الرباعية، ويؤكد أن الأضواء لن تكون حكرًا على موهبة برشلونة، أو مهاجم ريال سوسييداد.

وفيما يلي، نستعرض لمحات حول أداء لامين يامال ومارك كوكوريلا في لقاء السعودية وإسبانيا، في كأس العالم..