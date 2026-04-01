دين، عائلة وتعليم: نحن نخطئ عندما نحكم على لامين يامال من تصرفاته الطفولية فقط.. إليكم قصة "الرباعية الذهبية"!

بينما تنشغل العدسات بملاحقة ملامحه "العابسة" عند استبداله من أرضية الملعب، وتتسابق العناوين في تأويل "سهرات" لا تعدو كونها حياة مُراهق تحت مجهر لا يرحم، يغفل الكثيرون عن الوجه الآخر للجوهرة الإسبانية لامين يامال؛ الذي لا تراه إلا العيون التي تقرأ ما بين السطور.

نعم.. هُناك وجه آخر ليامال، بعيدًا عن صخب الملاعب والمنافسة الكروية؛ وهو ذلك الفتى الذي يُدافع عن دينه ويُساند عائلته، ولا يترك كتبه المدرسية في أوج توهجه الأوروبي.

ومر النجم الإسباني الشاب الذي تعود أصوله إلى المغرب، بعديد التجارب المُهمة، سواء داخل أرضية المستطيل الأخضر أو خارجها؛ رغم أنه يبلغ من العمر 18 سنة فقط.

هذه التجارب هي ضريبة يدفعها يامال، بسبب شهرته الكبيرة في سن صغير؛ حيث ظهر مع الفريق الأول للعملاق الكتالوني برشلونة، وهو في الخامسة عشر من عمره.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة، "الأضلاع الأربعة" التي حافظ عليها لامين يامال، وتجعلنا نقول إنه ناضج بشدة؛ رغم بعض التصرفات الطفولية، من اعتراضات وسهرات وغيرها..