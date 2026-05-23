Getty Images
لافتة عملاقة بجوار البرنابيو.. بيريز يستنسخ إستراتيجية لابورتا الانتخابية!
حملة انتخابية على خطى الغريم
في خطوة مفاجئة أعادت للأذهان كلاسيكو الدعاية الانتخابية، قرر فلورنتينو بيريز، الرئيس الحالي لنادي ريال مدريد والمرشح لولاية جديدة، محاكاة الاستراتيجية الشهيرة التي اتبعها غريمه جوان لابورتا رئيس برشلونة.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وضع المرشح الرئاسي المدريدي لافتة إعلانية عملاقة على أحد المباني المجاورة لملعب سانتياجو برنابيو التاريخي. وتأتي هذه الخطوة استنساخاً لما فعله رئيس برشلونة عام 2020، عندما علّق لافتة ضخمة بالقرب من معقل الفريق الملكي ضمن حملته الانتخابية الناجحة آنذاك.
7 ألقاب أوروبية تزين جدران مدريد
لم تكن اللافتة العملاقة مجرد استعراض للقوة، بل كانت بمثابة تذكير بصري قوي بالإنجازات التاريخية التي تحققت تحت قيادة بيريز. تضمنت اللوحة الإعلانية صورة شخصية للرئيس الحالي، محاطة بالكؤوس القارية التي رسخت هيمنة الملكي على القارة العجوز.
وركزت الرسالة الدعائية بشكل مباشر على بطولات دوري أبطال أوروبا السبع التي حصدها الفريق خلال فترات رئاسته المتتالية. وبدأت هذه السلسلة الذهبية الموثقة في اللافتة من التتويج التاريخي في مدينة جلاسكو، وصولاً إلى اللقب الأخير الذي احتفل به الفريق مؤخراً في العاصمة الإنجليزية لندن.
إلى جانب الصورة المعبرة والألقاب الأوروبية اللامعة، حملت اللافتة رسالة نصية قصيرة وواضحة لتكون بمثابة الشعار الرسمي للمرحلة المقبلة من رئاسته. وفي هذا السياق، كُتب على اللوحة الجدارية الضخمة التي لا يمكن للمارة بجوار الملعب إغفالها عبارة: "الكثير من التاريخ الذي ينبغي صنعه"، وهو الاقتباس الذي رافق صورة بيريز والكؤوس الفائز بها.
حقبة "الجلاكتيكوس" التاريخية
تولى بيريز رئاسة ريال مدريد لأول مرة في عام 2000، ليؤسس حقبة "الجلاكتيكوس" التاريخية، حيث توج بلقبين في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا (2002) قبل استقالته في عام 2006.
عاد بقوة في عام 2009 ليبدأ حقبته الذهبية الثانية والمستمرة حتى الآن. تحت قيادته، تحول ريال مدريد إلى إمبراطورية رياضية واقتصادية لا تُقهر. خلال مسيرته الممتدة، حقق النادي أكثر من 30 لقباً كروياً، أبرزها الفوز بـ 7 ألقاب في دوري أبطال أوروبا (من جلاسكو 2002 حتى لندن 2024)، و7 ألقاب في الدوري الإسباني، إلى جانب ألقاب قياسية في كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.
لم يقتصر نجاح بيريز على حصد الألقاب، بل شمل إحداث ثورة إنشائية كبرى توجت بتجديد ملعب "سانتياجو برنابيو"، ليُرسخ اسمه كأعظم رئيس في التاريخ الحديث للنادي الملكي.
- Getty Images Sport
تحديات كبرى وضغوط كتالونية متزايدة
تنتظر بيريز تحديات معقدة في فترته المقبلة، حال نجح في حسم انتخابات ريال مدريد، خاصة بعد فشل النادي الملكي في حصد أي لقب كبير خلال الموسمين الماضيين. وتتزامن هذه الإخفاقات مع حالة واضحة من عدم الاستقرار الفني والإداري التي تعصف بأروقة الفريق.
وما يزيد من تعقيد المشهد هو التوهج اللافت للغريم التقليدي برشلونة، الذي نجح في التتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسمين الأخيرين متجاوزاً أزماته المالية الطاحنة، وهو ما يضع ضغوطاً مضاعفة على كاهل الإدارة المدريدية لإنقاذ الموقف وإعادة الفريق إلى مساره الصحيح.