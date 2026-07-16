الفيفا عاقب الأرجنتين مسبقًا بسببها .. لافتة "جزر فوكلاند" تورط رفاق ليونيل ميسي قبل نهائي كأس العالم!

وذكرت شبكة "إي إس بي إن"، بأن تصرف لاعبي الأرجنتين، يخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومجلس الاتحاد الدولي "أيفاب"، في ظل الموقف المتشدد تجاه رفع الأعلام والشعارات والرموز السياسية من قِبل الفرق أو المشجعين في البطولات الكبرى.
وبحسب لوائح "IFAB"، فإنه "يجب ألا تحتوى المعدات على أي شعارات، بيانات، صور سياسية أو دينية أو شخصية، كما يجب ألا يكشف اللاعبون عن ملابس داخلية تحمل شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية، أو إعلانات بخلاف شعار الشركة المصنعة، وفي حالة ارتكاب أي مخالفة، يتم معاقبة اللاعب أو الفريق من قِبل منظم البطولة أو الاتحاد الوطني أو الفيفا".
وكان لاعبو "الألبيسيليستي" قد رفعوا لافتة مماثلة، تحمل عبارة "جزر فوكلاند أرجنتينية"، قبل مباراة ودية ضد سلوفينيا، في عام 2014، والتي تسببت في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بفرض عقوبة على الاتحاد الأرجنتيني، بقيمة 20 ألف جنيه استرليني.