الفيفا عاقب الأرجنتين مسبقًا بسببها .. لافتة "جزر فوكلاند" تورط رفاق ليونيل ميسي قبل نهائي كأس العالم!

ودائمًا ما تحمل مباراة إنجلترا والأرجنتين، طابعًا سياسيًا "بحتًا"، في ظل التوترات السياسية بين البلدين بشأن جزر فوكلاند، والتي تصاعدت إلى حدة الصراع العسكري الذي استمر لمدة 74 يومًا في عام 1982، وأسفر عن مقتل 655 جندي أرجنتيني و255 جندي بريطاني، وثلاثة أشخاص من الجزر.

وقام عدد من لاعبي منتخب الأرجنتين، عقب إطلاق صافرة نهاية مباراة إنجلترا، برفع لافتة "جزر فوكلاند أرجنتينية"، ثم تركوها على أرض الملعب.

صراع طويل الأمد حول سيادة الجزر، (التي تبعد عن بريطانيا بحوالي 8000 ميل، و300 ميل عن البر الرئيس للأرجنتين)، حيث تطالب الأرجنتين بالاعتراف بأن جزر فوكلاند، تعد جزءًا من أراضيها، وذلك بعد أن أرسلت قوات بهدف "استعادة" الجزر وتخليصها من التبعية البريطانية، عام 1982، فيما اعتبرتها الحكومة البريطانية بأنها بمثابة غزو لإقليم كان مستعمرة تابعة للمملكة المتحدة منذ عام 1841، مع اعتبار غالبية سكان الجزر الذين سكنوها منذ أوائل القرن التاسع عشر، من المستوطنين البريطانيين.