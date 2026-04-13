معتز الجمال

لاعب وسط أرسنال السابق توماس بارتي يدفع ببراءته من تهمتي اغتصاب جديدتين

مثل لاعب وسط أرسنال السابق توماس بارتي أمام محكمة في لندن لتسجيل إقراره رسميًا بشأن مزاعم جديدة بالاعتداء الجنسي. وقد دفع اللاعب البالغ 32 عامًا، الذي يلعب الآن كرة القدم على مستوى الأندية في إسبانيا، ببراءته من أحدث التهم الموجهة إليه خلال جلسة عُقدت يوم الاثنين، ما يضيف إلى قضية قانونية معقدة ومستمرة تتضمن عدة ضحايا مزعومين.

  بارتي يدلي ببيان دفعه في المحكمة

    مثل بارتي أمام محكمة ساوثوورك للتاج يوم الاثنين لينفي تهمتي اغتصاب امرأة مرتين في لندن في ديسمبر 2020. وقد أُعلن عن هاتين التهمتين الجديدتين لأول مرة في فبراير من هذا العام، ما أضاف إلى قضية قانونية معقدة تتعلق بالدولي الغاني. ولم يتحدث لاعب خط الوسط، الذي ارتدى سروالاً رمادياً داكناً وسترة سوداء فوق قميص أبيض، إلا لتأكيد هويته وتقديم دفوعه. ولا يزال مُفرجاً عنه بكفالة مع استمرار الإجراءات القانونية، مع فرض شروط صارمة تشمل حظر الاتصال بأي من الضحايا المزعومات.

    لاعبُ وسطٍ يواجهُ عدّةَ تُهم

    تأتي جلسة الاستماع الأخيرة عقب سلسلة من الاتهامات السابقة التي وُجهت إلى نجم أتلتيكو مدريد السابق. وُجّهت إلى بارتي في يوليو من العام الماضي خمس تهم أخرى بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، تتعلق بحوادث منفصلة يُزعم أنها وقعت في عامي 2021 و2022. وقد سبق له أن أدلى بإقرارات بعدم الذنب بشأن جميع هذه التهم السابقة. ومع إضافة التهمتين الجديدتين، أصبح الآن قد دفع بعدم الذنب في سبع تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي تتعلق بأربع نساء مختلفات. يوم الاثنين، قضى القاضي توني باومغارتنر بأن تُنظر جميع الادعاءات معًا.

  لاعب أرسنال السابق يلعب الآن لصالح فياريال

    تأتي هذه التطورات القانونية بعد أن أنهى بارتي ارتباطه الذي دام خمس سنوات مع أرسنال. انتقل اللاعب إلى ملعب الإمارات في عام 2020 في صفقة بلغت قيمتها نحو 45 مليون جنيه إسترليني، لكنه غادر فريق الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو الماضي للانضمام إلى فريق الدوري الإسباني فياريال. وعلى الرغم من القضية المنظورة أمام المحكمة، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا نشطًا في كرة القدم الاحترافية، إذ خاض 26 مباراة مع «الغواصة الصفراء»، ومن المتوقع أن يمثل بلاده في كأس العالم هذا الصيف.

    ولم يحضر جلسة سابقة في محكمة وستمنستر الجزئية، حيث كان ممثله القانوني قد أشار إلى نيته إنكار التهم رسميًا التي تم الإقرار بها يوم الاثنين.

    احتمالية تأجيلات المحاكمة

    بالنظر إلى المستقبل، أدى دمج التهم إلى تعديل كبير في الجدول الزمني القانوني. قد تُؤجَّل محاكمة كان من المقرر عقدها في نوفمبر 2026 إلى يناير 2027. ومن المقرر عقد جلسة ما قبل المحاكمة في 14 مايو لمناقشة الجدولة والجوانب اللوجستية للإجراءات المقبلة بمزيد من التفصيل.

