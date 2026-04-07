استمتع بارتون بمسيرة طويلة على أعلى مستوى في كرة القدم الإنجليزية. بعد أن شق طريقه إلى الفريق الأول لمانشستر سيتي في عام 2002، واصل اللعب لأندية مثل نيوكاسل وكوينز بارك رينجرز وبيرنلي ورينجرز. اعتزل في عام 2018 بعد فترته الثانية مع بيرنلي. ثم اتجه ابن الـ43 عاماً إلى التدريب، حيث أشرف على فليتوود وبريستول روفرز، لكنه لم يتواجد على دكة البدلاء منذ عام 2023.