Joey Barton
Yosua Arya

لاعب مانشستر سيتي السابق جوي بارتون يدفع ببراءته بعد مزاعم هجوم بمضرب غولف

جوي بارتون
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

دفع لاعب الوسط السابق لمانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد جوي بارتون ببراءته من تهمة إلحاق أذى جسيم بقصد. وظهر اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا عبر رابط فيديو من سجن ليفربول (HMP Liverpool) أمام محكمة التاج في ليفربول، بعدما رُفض منحه الكفالة في جلسة سابقة على خلفية حادثة مزعومة تتعلق برجل يبلغ 51 عامًا في نادٍ للغولف في ميرسيسايد.

  • تم تقديم التماس رسمي

    تحدث لاعب مانشستر سيتي السابق لتقديم إقرار بعدم الإدانة للتهمة المتمثلة في إلحاق أذى جسدي بالغ بقصد الإيذاء، عقب اعتداء مزعوم على كيفن لينش البالغ من العمر 51 عاماً، وهو مدير سابق في دوريات خارج المحترفين. وذُكر أن الحادث وقع في نادي هيوتون وبريسكو للغولف في ميرسيسايد في 8 مارس، حيث استدعت الشرطة إلى المكان بعد وقت قصير من الساعة 9:00 مساءً بتوقيت غرينتش للتعامل مع رجل كان قد أُصيب.

  • BRITAIN-FBL-COURT-BARTONAFP

    تم تحديد موعد المحاكمة لشهر سبتمبر

    ترأس مسجّل ليفربول أندرو ميناري إجراءات المحاكمة، وقد حدّد الآن موعدًا للمحاكمة في الأول من سبتمبر هذا العام. وخلال المراحل الأولى من القضية، أثار الادعاء مخاوف جدّية بشأن مدى الإصابات التي تعرّض لها لينش، وفقًا لما ذكره ذا أثليتيك. وقد ذُكر في المحكمة أن هناك مخاوف من أن يفقد الضحية البصر في إحدى عينيه نتيجة الإصابات التي تعرّض لها خلال الاعتداء المزعوم.

  • ليس المدعى عليه الوحيد

    وُجِّه الاتهام إلى بارتون بالاشتراك مع غاري أوغرادي البالغ من العمر 50 عامًا، الذي ينحدر من شارع سيل في هيوتون. غير أن أوغرادي لم يُدلِ بإقراره بالذنب أو عدمه خلال جلسة يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة لجلسة إدارة القضية في 3 يونيو.

  • Bristol Rovers v Sheffield Wednesday - Sky Bet League OneGetty Images Sport

    مسيرة بارتون كلاعب ومدرب

    استمتع بارتون بمسيرة طويلة على أعلى مستوى في كرة القدم الإنجليزية. بعد أن شق طريقه إلى الفريق الأول لمانشستر سيتي في عام 2002، واصل اللعب لأندية مثل نيوكاسل وكوينز بارك رينجرز وبيرنلي ورينجرز. اعتزل في عام 2018 بعد فترته الثانية مع بيرنلي. ثم اتجه ابن الـ43 عاماً إلى التدريب، حيث أشرف على فليتوود وبريستول روفرز، لكنه لم يتواجد على دكة البدلاء منذ عام 2023.

تشيلسي
تشيلسي
مانشستر سيتي
مان سيتي