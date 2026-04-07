لاعب مانشستر سيتي السابق جوي بارتون يدفع ببراءته بعد مزاعم هجوم بمضرب غولف
تم تقديم التماس رسمي
تحدث لاعب مانشستر سيتي السابق لتقديم إقرار بعدم الإدانة للتهمة المتمثلة في إلحاق أذى جسدي بالغ بقصد الإيذاء، عقب اعتداء مزعوم على كيفن لينش البالغ من العمر 51 عاماً، وهو مدير سابق في دوريات خارج المحترفين. وذُكر أن الحادث وقع في نادي هيوتون وبريسكو للغولف في ميرسيسايد في 8 مارس، حيث استدعت الشرطة إلى المكان بعد وقت قصير من الساعة 9:00 مساءً بتوقيت غرينتش للتعامل مع رجل كان قد أُصيب.
تم تحديد موعد المحاكمة لشهر سبتمبر
ترأس مسجّل ليفربول أندرو ميناري إجراءات المحاكمة، وقد حدّد الآن موعدًا للمحاكمة في الأول من سبتمبر هذا العام. وخلال المراحل الأولى من القضية، أثار الادعاء مخاوف جدّية بشأن مدى الإصابات التي تعرّض لها لينش، وفقًا لما ذكره ذا أثليتيك. وقد ذُكر في المحكمة أن هناك مخاوف من أن يفقد الضحية البصر في إحدى عينيه نتيجة الإصابات التي تعرّض لها خلال الاعتداء المزعوم.
ليس المدعى عليه الوحيد
وُجِّه الاتهام إلى بارتون بالاشتراك مع غاري أوغرادي البالغ من العمر 50 عامًا، الذي ينحدر من شارع سيل في هيوتون. غير أن أوغرادي لم يُدلِ بإقراره بالذنب أو عدمه خلال جلسة يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة لجلسة إدارة القضية في 3 يونيو.
مسيرة بارتون كلاعب ومدرب
استمتع بارتون بمسيرة طويلة على أعلى مستوى في كرة القدم الإنجليزية. بعد أن شق طريقه إلى الفريق الأول لمانشستر سيتي في عام 2002، واصل اللعب لأندية مثل نيوكاسل وكوينز بارك رينجرز وبيرنلي ورينجرز. اعتزل في عام 2018 بعد فترته الثانية مع بيرنلي. ثم اتجه ابن الـ43 عاماً إلى التدريب، حيث أشرف على فليتوود وبريستول روفرز، لكنه لم يتواجد على دكة البدلاء منذ عام 2023.