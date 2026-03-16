Getty Images Sport
ترجمه
"لاعب كرة قدم لا يُصدق على الإطلاق" - جاك غريليش يُعجب بشدة بنجم مانشستر يونايتد
سجل بيكهام يتلاشى في أولد ترافورد
كانت هذه الأمسية تاريخية حقًا بالنسبة لفيرنانديز، الذي تمكن من تحطيم رقم قياسي قديم للنادي كان يحمله ديفيد بيكهام. وبفضل تمريرتيه الحاسمتين اللتين أسفرتا عن هدفين في مرمى فريق أوناي إيمري، رفع النجم البرتغالي رصيده من التمريرات الحاسمة هذا الموسم إلى 16 تمريرة، متجاوزًا بذلك رقم بيكهام البالغ 15 تمريرة في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 1999-2000. حقق فرنانديز هذا الإنجاز في 27 مباراة فقط، في حين احتاج بيكهام إلى 31 مباراة لتحقيق رقمه القياسي السابق. أصبح قائد مانشستر يونايتد الآن على بعد خطوات قليلة من الرقم القياسي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم واحد، والذي يتقاسمه تييري هنري وكيفن دي بروين، اللذان حققا 20 تمريرة حاسمة. مع بقاء ثماني مباريات، يحتاج فرنانديز إلى خمس تمريرات حاسمة أخرى ليصبح الوحيد الذي يحقق هذا الرقم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
- Getty Images Sport
جريليش يشيد بقائد مانشستر يونايتد ووصفه بـ"اللا يصدق على الإطلاق"
على الرغم من التنافس الشديد بين ناديي مانشستر، فإن جودة تمريرات فرنانديز ورؤيته التكتيكية قد تجاوزت بوضوح حدود التنافس بين الناديين. وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف جريليش قائد مانشستر يونايتد بأنه «لاعب كرة قدم لا يُصدق على الإطلاق» في قصته على إنستغرام بعد أن شاهد أداءه الحاسم في المباراة، ويأتي هذا الثناء من نجم إيفرتون في وقت يُعتبر فيه فرنانديش في أفضل حالاته الكروية على الإطلاق.
Instagram/jackgrealish
كارريك يوجه تحذيرًا بعدم التدخل
سارع المدير الفني المؤقت مايكل كاريك إلى الإشادة بنجمه الأساسي، بينما تطرق أيضًا إلى التكهنات المستمرة بشأن مستقبل صانع الألعاب في النادي. وقال: "فيما يتعلق بالنادي ومستقبله، يصعب عليّ الخوض في الكثير من هذه الأمور. برونو بالتأكيد ليس شخصًا نرغب في فقدانه، أستطيع أن أقول ذلك، لكن فيما يتعلق بالصيف وما بعده، من الصعب عليّ الخوض في تفاصيل أكثر من ذلك، لكنه بالتأكيد مهم بالنسبة لنا، وهو بالتأكيد ليس شخصًا نرغب في فقدانه. نحن سعداء بوجوده معنا. لقد أثبت على مدار فترة طويلة مدى تأثيره في اللحظات الحاسمة".
- AFP
يونايتد يواصل مسيرته نحو دوري أبطال أوروبا
يمنح هذا الفوز مانشستر يونايتد فارقًا مهمًا قدره ثلاث نقاط في المركز الثالث. بعد شوط أول انتهى دون أهداف، افتتح كاسيميرو التسجيل من ركلة ركنية نفذها فرنانديز، ورغم أن روس باركلي أدرك التعادل لصالح أستون فيلا، إلا أن هدفي ماتيوس كونها وبنجامين سيسكو ضمنوا بقاء النقاط في مانشستر. وبما أن «الشياطين الحمر» ليس لديهم مباريات أوروبية في منتصف الأسبوع، فسوف يعودون إلى المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز برحلة لمواجهة بورنموث مساء الجمعة.
إعلان