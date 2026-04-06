لاعب فاز بلقب الدوري مرتين مع مانشستر يونايتد ينضم إلى نادٍ في دوري الهواة يضم نجومًا محبوبين من الدوري الإنجليزي الممتاز

فالنسيا، الذي اشتهر بتحريكه الجناح الأيمن في «أولد ترافورد» على مدار عقد من الزمن، كان قد أعلن في البداية اعتزاله المهنية في مايو 2021 بعد فترات قضاها مع فريقي «إل دي يو كيتو» و«كيريتارو». ومع ذلك، يبدو أن جاذبية الدوري الممتاز لرابطة قدامى اللاعبين في تشيشاير كانت أقوى من أن يقاومها هذا النجم الإكوادوري.

يُعد اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا أسطورة في مانشستر، بعد أن انتقل من ويجان أتلتيك في عام 2009 لملء الفراغ الذي خلفه كريستيانو رونالدو. انتقل في النهاية من جناح سريع إلى أحد أكثر الظهيرين الأيمنين موثوقية في الدوري، وحصل على شارة القيادة وخاض أكثر من 330 مباراة. والآن، يعود فالنسيا إلى الشمال الغربي للانضمام إلى فريق سرعان ما أصبح أكثر الفرق التي تضم لاعبين مخضرمين إثارة للجدل في البلاد. وأكد نادي ويثينشو الخبر مساء الأحد، في عودة مثيرة إلى المنافسات للرجل الذي قاد مانشستر يونايتد سابقاً تحت قيادة جوزيه مورينيو.