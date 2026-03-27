لاعب خط وسط ريال مدريد يستعد لمغادرة البرنابيو ويضع نصب عينيه الانضمام إلى أحد منافسيه في الدوري الإسباني

وفقًا لصحيفة «ماركا»، فإن ريال مدريد مستعد لتسهيل رحيله شريطة تقديم عرض مناسب. ولا تنوي الإدارة، بقيادة فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز، التخلي عن اللاعب مجانًا، لكنها تدرك أن بيعه سيساعد في خفض تكاليف الرواتب وإفساح المجال أمام المواهب الصاعدة، مثل تلك التي تثير الإعجاب في صفوف الناشئين.

يدرك مجلس الإدارة أن سيبايوس سيدخل ما يمكن وصفه فعليًا بمرحلة الغروب في سنوات ذروة قيمته، وبالنظر إلى وضع عقده، يمثل هذا الصيف الفرصة الكبرى الأخيرة لاسترداد رسوم الانتقال. هناك تفاهم متبادل على أن العلاقة قد استنفدت مدتها، ويُنظر إلى الانفصال النهائي على أنه الحل الأفضل لجميع الأطراف المعنية.