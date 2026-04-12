لاعب توتنهام يحصل على تقييم قاسٍ «صفر» بعدما شنّ جيمي أوهارا هجوماً لاذعاً على فريقه السابق «المثير للشفقة» عقب الهزيمة أمام سندرلاند
أوهارا لا يجامل إطلاقًا
لم يتراجع لاعب وسط توتنهام السابق جيمي أوهارا في تقييمه للتشكيلة الحالية عقب الهزيمة الضيقة في ملعب أوف لايت.
وبعد المباراة على منصة X، قدّم المحلل تقييماً لاذعاً للأداء الجماعي، واصفاً فريقه السابق بأنه "سيئ للغاية" ويفتقر إلى الروح القتالية المطلوبة في معركة البقاء.
وبلغ الإحباط ذروته عندما خصّ أوهارا المهاجم الصريح دومينيك سولانكي بتقييم قاسٍ بلغ صفراً، في إشارة إلى أداء لم يقدّم شيئاً للقضية. كما منح ريتشارليسون وراندال كولو مواني تقييم 1/10 لكل منهما، إلى جانب درجتين فقط لكل من كونور غالاغر وديستني أودوجي.
وفي تغريدة منفصلة، كتب أوهارا: "عارٌ من جديد أداء سبيرز، افتقاد هؤلاء اللاعبين للجودة لا يُصدّق، لقد شاهدتُ أداءً أفضل في دوريات الهواة، ولا أرى شيئاً يدل على أننا قادرون على البقاء."
ادعاء دي زيربي التدريبي الغريب
بينما عبّر المشجعون والمحللون عن غضبهم، قدّم المدرب الجديد دي زيربي منظورًا لافتًا. وأشار المدرب السابق لبرايتون إلى أن دوره قد يكون علاجيًا أكثر منه فنيًا في الأسابيع المقبلة.
وفي مقابلة مفاجئة بعد المباراة، قال الإيطالي في ادعاء غريب بشأن لاعبيه: "يمكنني أن أكون أخًا أكبر، أو أبًا؛ فهم لا يحتاجون إلى مدرب. لا يحتاجون إلى تحسين كرة القدم. يمكنهم اللعب بشكل أفضل وسيلعبون بشكل أفضل عندما نصل إلى مستوى مختلف من الثقة. عملي ليس كثيرًا على أرض الملعب لأنهم شباب طيبون وأنا أشعر بالأسف عليهم. أريد أن أمنحهم الثقة فيما يحتاجون إليه".
تسديدة منحرفة تُغرق توتنهام
حُسِمت المباراة نفسها بلمسة قاسية من سوء الحظ عند مرور ساعة من اللعب. وبعد شوط أول حذر عانى فيه توتنهام لابتكار فرص حقيقية، وجد سندرلاند طريقه إلى الهدف عندما تعرضت تسديدة نوردي موكييلي لانحراف كبير عن أحد المدافعين، ما لم يترك لحارس المرمى أنتونين كينسكي أي فرصة.
وأصر دي زيربي على أن فريقه كان ضحية سوء الحظ أكثر من سوء الأداء، قائلاً للصحفيين: "أعتذر لأننا لم نستحق خسارة المباراة. لعبنا مباراة جيدة، ربما ليست كافية للفوز، لكننا كنا غير محظوظين في بعض المواقف في الشوط الأول. لا يمكنني أن أقول شيئاً للاعبين لأنهم قدموا أفضل ما لديهم من حيث الموقف والروح."
إصابة روميرو تزيد من البؤس
تحوّل بعد الظهر من سيئ إلى أسوأ بالنسبة للضيوف عندما أُجبر القائد كريستيان روميرو على الخروج عقب اصطدام عنيف مع حارس مرماه. كان المدافع الأرجنتيني متأثراً بشكل واضح، وغادر الملعب باكياً، ما أثار مخاوف فورية بشأن غياب طويل الأمد قد يؤثر في كلٍّ من النادي والمنتخب.
ومع امتداد سلسلة توتنهام بلا فوز في الدوري الآن إلى 105 أيام، فإن الخسارة المحتملة لقائدهم الأكثر تأثيراً تُعد كارثة لا يستطيع دي زيربي تحمّلها.