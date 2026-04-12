لم يتراجع لاعب وسط توتنهام السابق جيمي أوهارا في تقييمه للتشكيلة الحالية عقب الهزيمة الضيقة في ملعب أوف لايت.

وبعد المباراة على منصة X، قدّم المحلل تقييماً لاذعاً للأداء الجماعي، واصفاً فريقه السابق بأنه "سيئ للغاية" ويفتقر إلى الروح القتالية المطلوبة في معركة البقاء.

وبلغ الإحباط ذروته عندما خصّ أوهارا المهاجم الصريح دومينيك سولانكي بتقييم قاسٍ بلغ صفراً، في إشارة إلى أداء لم يقدّم شيئاً للقضية. كما منح ريتشارليسون وراندال كولو مواني تقييم 1/10 لكل منهما، إلى جانب درجتين فقط لكل من كونور غالاغر وديستني أودوجي.

وفي تغريدة منفصلة، كتب أوهارا: "عارٌ من جديد أداء سبيرز، افتقاد هؤلاء اللاعبين للجودة لا يُصدّق، لقد شاهدتُ أداءً أفضل في دوريات الهواة، ولا أرى شيئاً يدل على أننا قادرون على البقاء."



