لاعبو مانشستر يونايتد يقدمون حجة جديدة للدفاع عن المدرب مايكل كاريك بعد تراجع الأداء

كانت الخسارة أمام نيوكاسل مؤلمة بشكل خاص بالنظر إلى أن الفريق المضيف لعب بعشرة لاعبين خلال الشوط الأول. فشل مانشستر يونايتد في استغلال التفوق العددي، مما أدى إلى أول هزيمة لكارريك منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق الأول. كان المدرب المؤقت محبطًا بشكل واضح عند صافرة النهاية، وتوجه مباشرة إلى النفق بعد أن صفق لمشجعي الفريق الزائر.

وفي تصريحاته بعد المباراة، لم يخف كاريك إحباطه من أداء لاعبيه. وقال: "أنا محبط للغاية من نتيجة الليلة. علينا أن نتعلم من هذه التجربة، لأنها درس لنا الليلة. علينا أن نكون أفضل من هذا".