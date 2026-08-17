أنهى ريال مدريد استعداداته للموسم الجديد بانتصار مريح بثلاثية نظيفة على حساب شالكه 04 في ملعب فيلتينس أرينا. وسجل كيليان مبابي هدفًا مبكرًا في ظهوره الأول بالمرحلة التحضيرية، قبل أن يمنح المدير الفني جوزيه مورينيو فرصة المشاركة الأولى للوافدين الجديدين مارك كوكوريلا ويان ديوماندي.
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"لدينا لاعبون جيدون جداً".. مورينيو يتغنى بنجوم ريال مدريد بعد اكتساح شالكه
ريال مدريد يتخطى شالكه بسهولة
اختتم النادي الملكي تحضيراته للموسم الجديد بانتصار مقنع بنتيجة 3-0 على شالكه 04 في ملعب فيلتينس أرينا بمدينة جلسنكيرشن. وأنهت كتيبة مورينيو مبارياتها الودية الأربع محققة ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد. وافتتح مبابي التسجيل في أول ظهور له في الفترة التحضيرية، بينما أضاف كل من دين هويسين وكارلوس إسبي اسميهما إلى قائمة الهدافين. وقدم هذا الانتصار مؤشرات إيجابية لعملاق الكرة الإسبانية قبل انطلاق منافسات موسم 2026/27.
- AFP
مورينيو راضٍ عن تطور الفريق والظهور الأول للوافدين
عقب المباراة، أعرب مورينيو عن رضاه التام عن تطور فريقه وانسجام الوافدين الجدد. وشهدت الدقيقة الستين من عمر اللقاء الظهور الأول للثنائي كوكوريلا وديوماندي.
وصرح مورينيو لقناة ريال مدريد الرسمية قائلًا: "في هذه اللحظة، من الصعب التحدث عن أداء فردي لأننا نتطور كفريق واحد. هنا، لا نمتلك سوى لاعبين جيدين، ولاعبين جيدين جدًا، ولاعبين جيدين جدًا جدًا. ومن خلال دمج مجهودات هؤلاء اللاعبين، يجب علينا تكوين فريق جيد جدًا جدًا. هذا هو ما نحاول القيام به، وأعتقد أننا نتخذ الخطوات الصحيحة لتحقيق ذلك".
وأضاف: "أنا سعيد جدًا أيضًا باللاعبين الذين انضموا إلينا مؤخرًا. ليس من السهل الانخراط مباشرة في تدريبات عالية الكثافة كالتي نخوضها. ليس من السهل عليهم أداء حصص تدريبية مزدوجة صباحًا ومساءً، حيث يتدربون في الصباح مع المجموعة الأساسية، وفي المساء مع المجموعة الصغيرة التي انضمت حديثًا. كل ذلك في ظل حرارة لا تُصدق؛ فالحصة التدريبية في الخامسة مساءً شاقة للغاية، لكنهم وصلوا بعقلية احترافية عالية الجودة".
مبابي يتألق قبل تبديلات الشوط الثاني
وفرض ريال مدريد سيطرته مبكرًا عندما استغل مبابي تمريرة خلفية خاطئة من شالينبيرج ليتغلب على الحارس لوريس كاريوس في الدقيقة السادسة. وعزز هويسين التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 20، بعدما حول ركنية أردا جولر المتقنة برأسه في الشباك.
وحسم البديل إسبي النتيجة في الدقيقة 57 بتحويله عرضية كاريراس بنجاح إلى هدف. وأدار مورينيو دقائق لعب لاعبيه بحذر، حيث منح 45 دقيقة لكل من مبابي وكوناتي، بينما لعب جود بيلينجهام، وكوكوريلا، وديوماندي 30 دقيقة.
وأوضح المدرب البرتغالي: "إن مسألة منح 45 دقيقة لمبابي وكوناتي، أو 30 دقيقة لبيلينجهام وكوكوريلا وديوماندي، هي أمور نحللها علميًا بناءً على البيانات المتاحة لدينا".
وتابع: "ويضاف إلى ذلك العامل الأهم، وهو خبرة اللاعب نفسه ومعرفته بمدى تحمل جسده. وأعتقد أننا وصلنا إلى هذا الأسبوع الجيد - وهو الأسبوع القادم - في حالة مقبولة جدًا لهذه المرحلة من الموسم. فلننطلق لتحقيق أهدافنا".
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التركيز يتحول نحو افتتاحية الليجا
ومع اكتمال أربع مباريات تحضيرية، يوجه "لوس بلانكوس" كامل تركيزه الآن نحو المنافسات الرسمية. ويدخل الفريق الإسباني الحملة الجديدة بزخم قوي بعد مسيرة خالية من الهزائم في المرحلة التحضيرية. وسيبدأ ريال مدريد مشواره الرسمي في الليجا يوم السبت المقبل بمواجهة إسبانيول. وتُقام المباراة على ملعب (RCDE)، حيث يسعى رجال المدرب مورينيو لاستهلال موسمهم المحلي باقتناص النقاط الثلاث.
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