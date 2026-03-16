"لاعبونا يدركون أهمية اللحظة التي نمر بها" - كندا و"نايكي" تطلقان أطقم كأس العالم 2026 تحت شعار "Full Tilt" المستوحى من موضوع "True North"
"نحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد"
تحدث جيسي مارش، مدرب منتخب كندا، عن الأهمية التي تكتسيها أزياء المنتخب الكندي في تمثيل البلد، في الوقت الذي تستعد فيه كندا لاستضافة أول بطولة لكأس العالم لها بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك.
وقال في بيان: "هناك فخر حقيقي بتمثيل كندا. يدرك لاعبونا أهمية اللحظة التي نعيشها، بما في ذلك استضافة كأس العالم على أرضنا ودعم البلد بأكمله لنا. عندما نرتدي هذا القميص، فإنه يمثل كل مكان وكل مجتمع ساهم في بناء 'فريق الشعب'. ونحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد".
تفاصيل التصميم
تتمحور الزي الرسمي لكندا على أرضها حول "ورقة القيقب"، التي تُعد الرمز الأكثر شهرة في الهوية الكروية للبلاد. ويظهر الشعار بلونين متباينين في مكان بارز على الصدر، مع توجيه الورقة نحو الشمال في إشارة إلى العلم الوطني وجغرافية البلاد. كما يستمد التصميم إلهامه بشكل خفي من الملابس الكندية المخصصة للأنشطة الخارجية، مع تفاصيل تهدف إلى التأكيد على المتانة والدقة في التصميم.
أما الزي الخارجي لكندا فيتميز بألوان داكنة ويشير إلى المناظر الطبيعية الشتوية للبلاد. ويمتد رسم الجليد المتشقق عبر التصميم، مستوحى من الأسطح المتجمدة والتوتر الذي يحدث في الجليد تحت الضغط. وتظهر ورقة القيقب مرة أخرى، محفورة بأسلوب يهدف إلى تشبيه شفرة التزلج، في إشارة إلى ارتباط كندا الوثيق بالرياضات الشتوية.
تحديد موعد العرض الأول
سيحظى مشجعو كندا بفرصة مشاهدة الأزياء الجديدة لأول مرة في 28 مارس عندما يواجه المنتخب أيسلندا، قبل أن يخوض مباراة ثانية ضد تونس في 31 مارس. وستقام المباراتان في ملعب «بي إم أو فيلد» في تورونتو.
كأس العالم في كندا
ستستضيف كندا مباراة في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها يوم 12 يونيو ضد فريق لم يُحدد بعد، وذلك في تورونتو على ملعب BMO Field.
