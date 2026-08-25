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أحمد فرهود

لاسك لينز يكتب التاريخ: غاب هيثم حسن فـ"نجا من مأساة سيلتك".. وفرحة المصريين لن تنسينا الجانب المظلم

فقرات ومقالات
هيثم حسن
لاسك ضد سيلتيك
لاسك
سيلتيك
التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا

ماذا حدث؟!..

ليلة الخامس والعشرين من أغسطس 2026؛ بدأت بـ"حزنٍ كبير" للمصرين، ولكنها ربما لم تنتهِ هكذا أبدًا.

السبب في تضارب مشاعر المصريين، خلال هذه الليلة الغريبة؛ ليس إلا لاعبًا واحدًا فقط، هو الجناح المصري هيثم حسن.

نعم عزيزي القارئ.. حسن الذي ينشط في صفوف العملاق الاسكتلندي سيلتك، ظهر فريقه مساء يوم 25 أغسطس 2026؛ وذلك عندما واجه نادي لاسك لينز النمساوي، في إياب التصفيات النهائية المؤهلة إلى مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخسر سيلتك هذه المواجهة (1-5)؛ ليودع حلم المشاركة في دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وهُنا قد يتساءل البعض "لماذا قد يفرح الجمهور المصري؟!"؛ وهو ما سنحاول الإجابة عليه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • كيف ودع سيلتك حلم المشاركة في أبطال أوروبا؟

    في البداية وقبل كل شيء؛ لنتحدث عزيزي القارئ عن كيفية توديع العملاق الاسكتلندي سيلتك، حلم المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    سيلتك فاز على أرضه ووسط جماهيره (3-0) ضد نادي لاسك لينز النمساوي؛ وذلك في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة إلى مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    وقتها.. ظن الجميع أن هذا الفريق ضمن مشاركته في أغلى الكؤوس الأوروبية، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ وهو الشعور الذي تأكد أكثر بعد التقدم (1-0)، في مباراة الإياب.

    "لكن ماذا فعل لاسك لينز؟!"؛ ما حدث باختصار أننا شاهدنا مفهوم "عدم الاستسلام"، بكل ما تحمله من معاني.

    الفريق النمساوي سجل أربعة أهداف متتالية؛ ليُنهي الوقت الأصلي للمباراة بالفوز (4-1)، وهو ما أوصلنا إلى الشوطين الإضافيين.

    وفي الشوطين الإضافيين، أحرز لاسك لينز الهدف الخامس في المباراة؛ ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا 2026-2027، بريمونتادا تاريخية.

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  • ليلة المصريين انتهت بسعادة بعد غياب هيثم حسن!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نعود إلى ما ذكرناه في بداية تقريرنا، وهي تلك الجزئية المتعلقة بمشاعر المصريين.

    بالطبع.. كان المصريون يتمنون رؤية لاعبهم هيثم حسن، يُشارك مع العملاق الاسكتلندي سيلتك، في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    إلا أن السيناريو الذي خرج به سيلتك أمام نادي لاسك لينز النمساوي، في التصفيات النهائية المؤهلة إلى مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ ربما يكون قلل من حزن المصريين بل وأسعد بعضهم، على النحو التالي:

    * أولًا: هيثم لم يُشارك ولو لدقيقة واحدة فقط، في خسارة سيلتك القاسية (1-5) أمام لاسك لينز.

    * ثانيًا: هذه الهزيمة القاسية، ربما تعيد حسابات سيلتك الفنية؛ بحيث يتم إعطاء هيثم وبعض اللاعبين فرصة المشاركة أكثر، بدلًا من زملائهم الذين ظهروا في مهزلة لاسك لينز.

    أي أن المصريين الذين حزنوا في بداية ليلة 25 أغسطس 2026، بسبب عدم رؤيتهم حسن في مباراة سيلتك ولاسك لينز؛ ربما امتلكتهم مشاعر السعادة، بعد غيابه بالفعل.

  • احذروا.. هُناك "جانب سلبي" في غياب هيثم حسن!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. فنحن حاولنا أن نحلل في السطور الماضية، مشاعر الجماهير المصرية التي تغلب عليها العاطفة دائمًا؛ لكن هُناك "جانب سلبي" في عدم ظهور النجم المصري هيثم حسن، بمباراة سيلتك الاسكتلندي ضد لاسك لينز النمساوي.

    هذا الجانب السلبي هو عدم اعتماد سيلتك على حسن؛ رغم أن الفريق الأول لكرة القدم كان يُعاني بشدة، أمام لاسك.

    بمعنى.. عندما يُعاني فريق ما في مباراة معينة، فإن الجهاز الفني ينظر إلى "دكة البدلاء" فورًا؛ حيث يقوم بالدفع ببعض الأسماء، التي يُمكن أن تغيّر له النتيجة.

    إلا أنه في مباراة لاسك، ورغم معاناة العملاق الاسكتلندي المتواصلة؛ لم يتم الاستعانة بهيثم أبدًا، وهذا يقودنا إلى بعض الاحتمالات هي:

    * أولًا: لا توجد ثقة من الجهاز الفني في هيثم.

    * ثانيًا: عدم الرغبة في حرق هيثم بمثل هذه المباريات.

    * ثالثًا: وجود مشكلة ما - غير معلنة - تتعلق باللاعب؛ سواء كانت سلوكية أو بدنية.

    والنقطتان الأولى والثالثة تحديدًا؛ هما يندرجان تحت "الجانب السلبي"، في غياب هيثم حسن عن الظهور في مباراة سيلتك ولاسك لينز.

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  • لاسك لينز يكتب التاريخ الأوروبي على أنقاض سيلتك

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا دون الحديث عن نادي لاسك لينز النمساوي؛ الذي كتب التاريخ بـ"ريمونتادا مبهرة" ضد العملاق الاسكتلندي سيلتك، أهلته إلى مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    لاسك نادٍ يملك تاريخًا في النمسا؛ حيث توج بلقب الدوري "مرتين" ومثلهما في الكأس، بل أنه جمع الثنائية المحلية في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    كذلك.. تحصل لاسك على الكثير من الألقاب قبل نظام الاحتراف؛ بالإضافة إلى مشاركته في المسابقات القارية، وهي "الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي".

    كما ظهر لاسك في تصفيات دوري أبطال أوروبا، سواء بالمسمى "القديم أو الحديث"؛ وذلك في مناسبتين سابقتين، هما:

    * موسم 1965-66: شارك في النسخة القديمة من كأس أوروبا للأندية البطلة، وهي التي أصبحت لاحقًا دوري أبطال أوروبا؛ حيث خرج من التصفيات أمام نادي جوتبورغ السويدي.

    * موسم 2019-20: عاد إلى البطولة لأول مرة في عصر دوري الأبطال الحديث؛ حيث خرج من التصفيات ضد نادي بازل السويسري.

    أي أن لاسك لينز، لم يصل إلى المرحلة الأساسية "مجموعات أو دوري" بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ إلا في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، وعلى أنقاض العملاق الاسكتلندي سيلتك بالذات.

الدوري الإسكتلندي الممتاز
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