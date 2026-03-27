يحتاج خط هجوم لاتسيو إلى إعادة هيكلة خلال الصيف. بين انتهاء العقود والأداء غير المرضي والاستراتيجيات المستقبلية، يتبلور سيناريو متغير مع اقتراب فترة الانتقالات المقبلة، حيث يواجه العديد من اللاعبين مصيرًا مجهولًا. وبغض النظر عما إذا كان ساري سيبقى على مقاعد البدلاء أم لا، فإن خط هجوم «البيانكوسيليستي» قد يشهد تغييرات جذرية في العام المقبل.
لازيو، تلوح في الأفق ثورة في خط الهجوم هذا الصيف. إليكم من قد يغادر ومن قد يبقى
اليقينيات
في الوقت الحالي، هناك اسمان يبدو أن مستقبلهما قد حُسم بالفعل: بيدرو، الذي سينتهي عقده ومن المرجح أن ينهي مسيرته الكروية، وزاكاني، الذي يربطه بالنادي عقد يمتد حتى عام 2029. ومن المتوقع أن ينضم إليهما غوستاف إيساكسن. بعد تعافيه بشكل واضح من فترة غير مشرقة، سجل الجناح الدنماركي ثنائية مع منتخب بلاده في مباريات الملحق المؤهلة لكأس العالم. في نظر لاتسيو، يمثل أحد الركائز الأساسية التي سيُبنى عليها المستقبل. على الرغم من التقلبات التي شهدها مساره، إلا أنه لا يزال يعتبر في طور التطور، وخاصة إذا تم تأكيد بقاء ساري على مقاعد البدلاء، فهناك نية تامة للاستمرار معه في الموسم المقبل. هذا بالطبع باستثناء أي عروض مهمة قد تصل، والتي في حال حدوثها، ستقوم الإدارة بتقييمها مع اللاعب نفسه.
الشكوك
ومن بين اللاعبين الذين يواجهون مستقبلاً غير مؤكد، يبرز اسم تيجاني نوسلين. فخلال عامين قضاهما في روما، لم يُظهر قدراته إلا في لحظات متفرقة، ولهذا السبب فإن لاتسيو مستعدة للنظر في أي عروض قد ترد بشأنه. شريطة ألا تتكبد خسارة مالية مقارنة بالاستثمار البالغ 15 مليون يورو الذي دفعته لانتقاله من فيرونا في عام 2024. ولم ينجح ساري في استغلاله بالشكل الأمثل. والآن، مع وصول مالديني، تقلصت فرص مشاركته في الملعب بشكل كبير. في نهاية الموسم، ستجري مناقشات في فورميلو حوله ومستقبله. وكذلك الحال بالنسبة لبولاي ديا. سيتم شراء المهاجم السنغالي من ساليرنيتانا مقابل 11 مليون يورو. على الرغم من الاستثمار، فإن اسمه من بين أكثر الأسماء المرشحة للرحيل. كان يرغب في الرحيل بالفعل في يناير، لكن وضعه التعاقدي جعل أي صفقة محتملة معقدة. في الصيف، على العكس، ستتغير الأمور. لوتيتو وفابياني مستعدان للاستماع إلى عروض تبدأ من 18 مليون يورو. كما أن بيتار راتكوف في موقف حرج. وصل إلى روما في سوق الانتقالات الشتوية، ويحظى بتقدير الإدارة، لكن ليس من المدرب الذي لم يشركه إلا قليلاً. إذا بقي ساري على رأس لاتسيو العام المقبل، فليس مستبعداً أن يتم إعارة المهاجم السنغالي إلى نادٍ آخر ليكتسب الخبرة.
التقييمات
أما وضع ماتيو كانشيليري فيظل قيد التقييم. بعد تجاربه مع الأندية المستعيرة في السنوات الماضية، كان يُتوقع منه المزيد. كما أعاقته بعض المشاكل البدنية هذا العام، لكن قلة مشاركاته وانتهاء عقده في عام 2027 يضعان النادي أمام خيارين: إما أن يعرض عليه تجديد العقد ويراهن مرة أخرى على انطلاقته المحتملة، أو أن يبيعه نهائياً ويسترد 8.5 مليون يورو التي أنفقها في عام 2023 لشرائه من فيرونا. إنه من مواليد عام 2002 ولن يكون من الصعب عليه إيجاد مكان آخر لإبراز قدراته. على العكس من ذلك، فإن دانييل مالديني هو الذي ربما يكون قد وجد المكان المناسب ليثبت نفسه. وهو أكبر من كانسيليري بعام واحد، وسيكون أحد أبرز اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية. وقد وصل على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من أتالانتا (حوالي مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت)، ولديه حق الشراء المحدد بـ 14 مليون يورو، والذي يمكن أن يصبح إلزامياً في حالة التأهل إلى البطولات الأوروبية. وتقوم الإدارة حالياً بتقييم الخطوة التالية: قد يتم اتخاذ قرار الشراء بغض النظر عن ذلك. وسيتوقف القرار أيضاً على أداء اللاعب، الذي يشهد حتى الآن تطوراً تدريجياً. يؤمن النادي، ولا سيما المدير الرياضي فابياني، بإمكانياته. يعمل ساري على صياغته في دور جديد مقارنة بماضيه القريب بين مونزا وأتالانتا. سيتم تحديد مستقبله من الآن وحتى نهاية الموسم.