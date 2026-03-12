لازيو، استاد فلامينيو: لم تبدأ بعد مؤتمر الخدمات المشتركة. هناك وثيقة مفقودة

بمجرد الموافقة على الطلب والانتهاء من التحقق من الوثائق، يمكن بدء مؤتمر الخدمات. من ذلك الحين، سيبدأ سريان مدة 60 يومًا، وفقًا للقانون، يمكن خلالها لأي أطراف أخرى تقديم مقترحات بديلة. وهو احتمال بعيد، في الوضع الحالي. بعد انقضاء هذه المدة، ستقوم المؤتمر بنشر المحضر الختامي، مع إعلان المصلحة العامة إن وجد، وستحيل الوثائق إلى مجلس العاصمة. في الأيام الأخيرة، ظهرت بعض الأصوات المتشككة في إمكانية أن تسير الأمور بالفعل على ما يرام كما تتوقع لاتسيو. من بينها رأي نائب رئيس نقابة المهندسين المعماريين. على أي حال، الكلمة الأخيرة تعود للمؤسسات. في حالة الحصول على الموافقة، سيتم إبرام الاتفاقية بين شركة لوتو وبلدية روما. وبعد ذلك، في غضون 2-3 أشهر، سيتم إطلاق المناقصة للأعمال التي ستستمر حوالي 120 يومًا، بالإضافة إلى شهر آخر من تاريخ التعاقد على الأعمال حتى بدء الأعمال الفعلية في الموقع.