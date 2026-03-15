لاتسيو - ميلان، إعادة اللقطات المباشرة: إلغاء هدف أتيكامي. ماذا حدث وتعليق ماريلي

70' - يحاول أتيكامي التسديد، فيلمس تايلور بمسامير حذائه مؤخرة قدم مدافع ميلان، لكن الحكم وVAR لم يلاحظا أي مخالفة. وعلق لوكا ماريللي على قناة Dazn على القرار قائلاً: "لمس تايلور الكرة بأطراف قدمه، ثم سدد أتيكامي الكرة وتايلور اصطدم بها بمسامير حذائه في مؤخرة قدمه. من الواضح أن غرفة VAR لم تعتبر ذلك خطأ واضحاً وجلياً".

75' - تداخل في منطقة الجزاء، تصل الكرة إلى قدم أتيكامي الذي يقوم بحركة بهلوانية بعد تمريرة قصيرة، ويسجل هدفاً رائعاً بضربة خلفية. غويدا لا يتردد لحظة ويبطل الهدف. في هذه الحالة أيضًا، يتفق لوكا ماريللي مع القرار: "صحيح، أتيكامي يسجل الهدف، لكنه يلمس الكرة بيده قبل ذلك مباشرة، لذا يجب إلغاء الهدف لأنه لمسها بمعصمه الأيمن. سبب ذلك هو أن لمسة اليد كانت فورية".