لاتسيو، مشروع «فلامينيو» لا يصلح بهذه الصورة: البلدية تطلب وثائق إضافية

هناك جانب آخر بالغ الأهمية وهو مسألة التنقل. فالنموذج المقترح يحتاج إلى دراسة متعمقة لتدفقات الدخول، ووسائل النقل العام، والحافلات المكوكية، ومواقف السيارات البعيدة، بالإضافة إلى التوافق مع المنشآت المجاورة مثل القاعة الكبرى وصالة الألعاب الرياضية. ثم هناك الجانب الاقتصادي: فقد اعتُبر الخطة المالية المقدمة غير مكتملة، وتفتقر إلى تحليل مفصل للتكاليف والإيرادات والإدارة المستقبلية للمنشأة. وبالتالي، لا يزال مشروع "البيانكوسيليستي"، الذي يهدف إلى تحويل الملعب التاريخي الذي صممه بيير لويجي نيرفي إلى منشأة حديثة تتسع لحوالي 50 ألف مقعد، في مرحلة مؤقتة. ويبدو أن الحصول على الضوء الأخضر يتوقف الآن على إجراء مراجعة فنية شاملة. ولن يكون من الممكن المضي قدماً في الإجراءات إلا بعد إجراء التعديلات المطلوبة.