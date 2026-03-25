الأمور لا تسير على ما يرام. سيتعين إعادة النظر في مشروع لاتسيو لتجديد ملعب فلامينيو. فقد أشارت بلدية روما إلى بعض النقاط الحرجة وطلبت إجراء تعديلات جوهرية قبل المضي قدماً في إجراءات الترخيص.
لاتسيو، مشروع «فلامينيو» لا يصلح بهذه الصورة: البلدية تطلب وثائق إضافية
ثغرات
تتناول صحيفة «كورييري ديلو سبورت» اليوم هذا الموضوع بتعمق. وتتمثل النقطة الأولى في طبيعة الملف نفسه: فقد تم اعتبار الملف المقدم دراسة جدوى أولية، لا تتوافق مع المعايير التي تفرضها التشريعات السارية. ولذلك، هناك حاجة إلى مستوى تصميمي أكثر تقدماً وتفصيلاً. وعلى الصعيد المعماري، تظهر ثغرات كبيرة. وعلى وجه الخصوص، يفتقر الملف إلى الإشارة إلى خطة الحفظ المرتبطة ببرنامج "Keeping it Modern" التابع لمؤسسة جيتي، والتي تعتبرها هيئة التراث الثقافي ضرورية لمرفق خاضع للقيود مثل ملعب فلامينيو. ومن هنا جاء طلب إجراء مراجعة شاملة: بدءًا من تحديد حدود المنطقة، وصولًا إلى الدراسات المتعلقة بالتأثير البصري والهيكلي للعمل النهائي.
تحليل التكاليف
هناك جانب آخر بالغ الأهمية وهو مسألة التنقل. فالنموذج المقترح يحتاج إلى دراسة متعمقة لتدفقات الدخول، ووسائل النقل العام، والحافلات المكوكية، ومواقف السيارات البعيدة، بالإضافة إلى التوافق مع المنشآت المجاورة مثل القاعة الكبرى وصالة الألعاب الرياضية. ثم هناك الجانب الاقتصادي: فقد اعتُبر الخطة المالية المقدمة غير مكتملة، وتفتقر إلى تحليل مفصل للتكاليف والإيرادات والإدارة المستقبلية للمنشأة. وبالتالي، لا يزال مشروع "البيانكوسيليستي"، الذي يهدف إلى تحويل الملعب التاريخي الذي صممه بيير لويجي نيرفي إلى منشأة حديثة تتسع لحوالي 50 ألف مقعد، في مرحلة مؤقتة. ويبدو أن الحصول على الضوء الأخضر يتوقف الآن على إجراء مراجعة فنية شاملة. ولن يكون من الممكن المضي قدماً في الإجراءات إلا بعد إجراء التعديلات المطلوبة.