من المتوقع أن يصبح اسم ماريو جيلا أحد أكثر الأسماء تداولاً في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. فقد برز المدافع الإسباني في لاتسيو، المولود عام 2000، كأحد أكثر المدافعين المركزيين موثوقية في الدوري الإيطالي، وذلك على الرغم من الموسم غير المتميز الذي خاضه الفريق بشكل عام. أخيرًا، لم تمر أدائه ضد ميلان قبل بضعة أيام مرور الكرام، لكن منذ فترة طويلة يجذب المدافع، الذي تخرج من أكاديمية ريال مدريد، اهتمام العديد من الأندية الإيطالية والأوروبية الكبرى. وتؤكد شائعات عديدة أن الوضع يتطور بسرعة فيما يتعلق بمستقبله، مع وجود عدة خيارات مفتوحة بالنظر إلى أن وضعه التعاقدي الحالي مع النادي الروماني قد يسهل بيعه، قبل عام من انتهاء عقده.
لاتسيو، مستقبل ماريو جيلا في ميزان: السيناريوهات الصيفية بين ديربي ميلانو والعروض الأجنبية
نقطة الخلاف في العقد
في الواقع، يرتبط جيلا بعقد مع لاتسيو حتى عام 2027. وكان لاتسيو قد وعده بتجديد العقد، لكنه تأخر في تقديم العرض له - لا سيما في ضوء القيود التي واجهها النادي الصيف الماضي - ولا يزال اللاعب، بعد أن تحدث مرارًا مع الإدارة خلال الأشهر الماضية، ينتظر اتصالاً لتلقي عرض رسمي. لكن الموضوع أصبح شائكًا. يرغب النادي في تمديد العلاقة مع اللاعب وتأمينه بعقد تجديد مهم، نظراً لأنه يتقاضى حالياً 500 ألف يورو فقط، وهو من بين الأقل أجراً في التشكيلة، على الرغم من أهميته في خطة ساري. هذا القليل من التقدير هو ما يدفع جيلا للتفكير في مستقبله. رغبة اللاعب في عدم التجديد واضحة. وهو سيناريو من شأنه أن يضع لاتسيو في موقف يضطرها إلى الاستفادة مالياً من بيعه على الفور، حتى لا تفقده مجاناً بعد عام. لم يتم تحديد سعر لبيعه بعد، لكن من المرجح أن يتراوح حول 20 مليون يورو. ولا ينبغي نسيان أن 50% من عائدات إعادة بيعه لا تزال في حوزة ريال مدريد.
ديربي ميلانو
منذ أشهر والميلان يراقب تطورات الوضع بشأن المدافع الإسباني. وقد عززت الهزيمة الأخيرة التي مني بها «الشيطان» في ملعب «أوليمبيكو» فكرة أنه قد يكون هو بالفعل التعزيز المثالي للدفاع. ومع ذلك، فإن النادي «الروسونيري» ليس الوحيد في السباق. فعلى الرغم من الاهتمام الجاد، لا توجد في الوقت الحالي مفاوضات متقدمة بين الطرفين. بل إن المسار معقد أيضًا بسبب المنافسة، التي ازدادت حدة في الأسابيع الأخيرة. وفي الوقت نفسه، هناك أيضًا إنتر ميلان مهتم بالمدافع الإسباني، والذي وفقًا لبعض الشائعات، يعمل بالفعل على إقناع محيط اللاعب بمشروع فني قوي. وهنا أيضًا، لا توجد أي مؤشرات على وجود اتصالات مباشرة بين الأندية في الوقت الحالي.
السيناريوهات الخارجية
وإذا لم يكن مستقبل جيلا مع لاتسيو، فإن النادي يفضل ألا يبقى في إيطاليا بشكل عام. ولهذا السبب، يولي المسؤولون في فورميلو اهتماماً للشائعات الواردة من الخارج أيضاً. بالإضافة إلى ريال مدريد، الذي قد يستخدم بنده الخاص للحصول على خصم كبير على السعر، وفقًا لبعض وسائل الإعلام الإسبانية، هناك أيضًا الفريق الآخر في مدريد، أتلتيكو، المهتم باللاعب. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، هناك اهتمام من تشيلسي، وكذلك من عدة أندية أخرى ليست من الدرجة الأولى، ولكنها تتمتع بموارد مالية وفيرة. بشكل عام، ومع ذلك، فإن فكرة جيلا، في حالة رحيله عن لاتسيو، هي الانتقال إلى مسارح أعلى مستوى، ربما للعب في دوري أبطال أوروبا بشكل مستمر. لذلك، من المتوقع أن يكون اسمه أحد الأسماء الأكثر إثارة للاهتمام منذ الأسابيع الأولى من سوق الانتقالات الصيفية.