أزمة محتملة في صفوف لاتسيو مع اقتراب استئناف الدوري. تتجه الأنظار نحو حراسة المرمى، حيث اضطر إدواردو موتا إلى مغادرة معسكر منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا بسبب مشكلة صحية. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن المنتخب الوطني، الذي أكد «تفاقم المشاكل البدنية التي أثرت عليه بالفعل في بداية المعسكر التدريبي في تيرينيا»؛ وقد عاد موتا بالفعل إلى روما، وتم استدعاء دييغو ماسكاردي من فريق سبيزيا ليحل محله.
لاتسيو، قلق بشأن حارس المرمى: موتا يتعرض لإصابة مع منتخب تحت 21 عامًا، وفورلانيتو يستعد. ما الذي يتردد بشأن بارما
ما الذي يتسرب بشأن حالة موتا
منذ بضعة أسابيع، لا يستطيع موريزيو ساري الاعتماد على الحارس الأساسي إيفان بروفيديل، الذي قد يكون قد أنهى موسمه بسبب إصابة في الرباط الحقاني العضدي مصحوبة بتأثر في الحافة الحقانية؛ وقد لعب موتا - الذي انضم في يناير قادماً من ريجيانا - في المباريات الأخيرة، لكنه الآن يواجه خطر الغياب هو الآخر. في الساعات القادمة، سيقوم الطاقم الطبي في لاتسيو بتقييم مدى خطورة الإصابة، وقبل كل شيء، مدة التعافي؛ وإذا لم يتعافى في الوقت المناسب للمباراة القادمة، فسيحل محله الحارس الثالث فورلانيتو.
فورلانيتو يستعد
وبالتالي، سيتم متابعة حالة موتا استعداداً للمباراة التي ستقام على أرضنا ضد بارما والمقررة يوم السبت 4 أبريل في الساعة 20:45. وفي انتظار أي مستجدات بشأن جاهزيته، يستعد أليسيو فورلانيتو، المولود عام 2002 والذي نشأ في صفوف «البيانكوسيليستي» وعاد إلى النادي الأم في الصيف الماضي بعد عدة فترات إعارة هنا وهناك في دوري الدرجة الثالثة. قضى الكثير من الوقت على مقاعد البدلاء في الدوري الإيطالي كحارس مرمى ثالث، لكنه لم يشارك في أي مباراة. آخر مباراة خاضها كانت في 2 مارس 2024 في مباراة فيرمانا وأولبيا التي انتهت بالتعادل 2-2 في دوري الدرجة الثالثة، وقد تكون المباراة ضد الجيالوبلو أول مباراة له في الدوري الإيطالي.