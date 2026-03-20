لاتسيو، فابياني يقول: «إعادة البناء تتطلب الصبر. المشجعون؟ نحن نفتقدهم. وسنعقد قريباً حواراً مفتوحاً معهم أيضاً»

«نحن لا نمر بهذه الفترة من الأزمة على خير. لا شك في ذلك. إذا وضعت نفسي للحظة مكان اللاعبين، أفكر في معنى اللعب دون تشجيع جماهيرنا، وتسجيل هدف، والذهاب إلى منطقة مشجعي فريقنا دون رؤية الجميع يفرحون؛ هذا شيء نفتقده قليلاً، بشكل موضوعي. تلك الأدرينالين التي يمنحك إياها الجمهور عندما تكون على أرض الملعب، والتي تجعل الملعب يهتز، وجودها أو عدم وجودها يحدث فرقاً. آمل أن يتم حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن. نحن ننظم مائدة مستديرة مع جميع الأطراف التي تشكل عالم كرة القدم - وسائل الإعلام والمشجعين والمؤسسات - لتوضيح مسار جديد لهم. لأن الناس في بعض الأحيان لا يفهمون، وقد حان الوقت، مع وجود بيانات موضوعية في متناول اليد، لإطلاع المشجعين على ما تفعله لاتسيو اليوم. أكرر: اللعب بدون جمهور ليس أمراً جيداً. لا يعطي صورة جيدة. من الواضح أنني لست غاضباً من المشجعين، بل على العكس، أحترم رأي الجميع، المشجعين والصحفيين. لدي واجب ومهمة واحدة فقط، وهي الاهتمام بالتخطيط والعمل على أن يكون لدى لاتسيو في أقصر وقت ممكن فريق قادر على المنافسة في الدوري الممتاز. خلال ثلاثين عاماً من العمل في كرة القدم، واجهت دائماً عمليات إعادة بناء، ولم أدير أبداً فريقاً مهماً كان قد فاز باللقب في العام السابق. كنت سأحب كثيراً العمل مع ميلينكوفيتش، ومع سيرو إيموبيل الذي كان يسجل 35 هدفاً، ولماذا لا مع لويس ألبرتو وفيليبي أندرسون أيضاً. لكن ربما كنت سأستقر في منصبي. يجب أن يقال أيضاً أنه عندما وصل هؤلاء اللاعبون إلى لاتسيو، واجهوا صعوبة في الاندماج في البداية. على سبيل المثال، أتذكر ميلينكوفيتش. صحيح أنني كنت في نادٍ آخر، لكنني كنت أتابع دائماً أخبار لاتسيو. في السنوات الأولى، واجه بعض الصعوبات. ثم أصبح اللاعب الاستثنائي الذي نعرفه جميعاً. حتى سيرو إيموبيل نفسه، تجول قليلاً، حتى في الخارج، ثم وصل إلى لاتسيو. واجه بعض الصعوبات، ثم بدأ يسجل 30/35 هدفاً. عندما يقول ساري إنه يجب التحلي بالصبر، فربما يقصد أيضًا أنه يجب إعطاء هؤلاء اللاعبين الفرصة للتأقلم، وبناء فريق متماسك، وغرفة ملابس قوية لتقديم بعض الإنجازات لنا. للأسف، لا نجد كل ما نريده في أي مكان، يجب أن نؤمن بالعمل الذي نقوم به. أنا أؤمن به بشدة وأتمنى أن يؤمن به أيضًا كل من يهتم بمصير لاتسيو".