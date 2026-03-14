يتحدث ماوريتسيو ساري، مدرب لاتسيو، في مؤتمر صحفي عشية المباراة ضد ميلان على ملعب الأوليمبيكو، الذي سيشهد عودة الجماهير البيضاء والسماوية بكامل قوتها لهذه المناسبة. وفيما يلي أبرز المقتطفات، وفقاً لموقع lalaziosiamonoi.it.

غدًا سيعود المشجعون إلى الملعب: هل هذا دافع إضافي؟

"أنا واللاعبون سعداء جميعًا باللعب أمام جماهيرنا وفي ملعب مكتظ. نيابة عني وعن اللاعبين، نشكرهم، ونأمل أن نرد الجميل لهم على أرض الملعب رغم صعوبة المباراة. إنه دافع قوي لنا، أيضًا لأن الخطر قد يكمن في الدوافع، التي يجب أن نبحث عنها من خلال أهداف داخلية. لقد أخطأت هذه الفرقة في 2-3 مباريات، لكن لا يمكن لومها كثيرًا على الالتزام والتفاني. أتوقع تأكيدات، بل وأكثر من ذلك، في المباراة الأخيرة تعاملنا بشكل جيد جدًا من الناحية الذهنية، وأنهينا المباراة بقوة، لكن في الوسط يجب أن نتخلص من بعض لحظات السلبية.

عن ميلان:

"ميلان لديه خصائص محددة جيدًا، فهو يضربك حتى عندما لا يبدو أنه يتحكم في المباراة. لديه قدرات فنية وبدنية كبيرة، وهي مباراة لا يجب أن نسمح فيها بمساحات مفتوحة، فلديهم تسارع مدمر. لكن لا يجب أن ندفعهم إلى منطقة الجزاء، فهذا صعب جدًا من الناحية التكتيكية".

المصابون:

"نقوم هذه الأيام بتجربة باتريك وتايلور، ثم سنرى متى سنحدد الخطوة التالية. سنحاول مع رومانيولي حتى صباح الغد، لكن الوضع ليس سهلاً للغاية".