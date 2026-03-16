الاستمتاع بأمسية احتفالية ليس من عادات مشجعي لاتسيو. فهل كان من الممكن أن تغيب الخلفية المثيرة للجدل حتى بعد الفوز 1-0 الذي حققه «البيانكوسيلستي» على ميلان في ملعب «أوليمبيكو»؟ بالطبع لا. لكن ما أثار الجدل هذه المرة ليس حادثة على أرض الملعب، بل ما حدث في المدرجات قبل صافرة البداية. كما هو معروف، فإن المشجعين المنظمين للبيانكوسيلستي - ولكن المشاركة أصبحت شبه كاملة الآن، حتى خارج مجموعات المشجعين - في خلاف صريح مع النادي. هذا العام، بدءًا من مباراة لاتسيو وجنوة في 30 يناير الماضي، أحدثت ضجة كبيرة قرار ترك المدرجات فارغة بشكل منهجي. لكن أمس، قرر المشجعون أنفسهم أن يمنحوا أنفسهم "جولة أخيرة"، حتى لا يتركوا الملعب بالكامل في أيدي الوفد الكبير من مشجعي الروسونيري في قطاع الضيوف، وقبل كل شيء، لتنظيم مبادرة احتجاجية أخرى ضد الرئيس لوتيتو، مستغلين التغطية الإعلامية للمباراة الكبيرة. لكن هنا بالذات انقلبت الأمور رأساً على عقب.
ترجمه
لاتسيو، جدل حول العرض البصري الذي لم يُنفذ في نهر التيبر: إليكم ما حدث
كيف كان ينبغي أن تسير الأمور
عندما دخلت الفرق إلى الملعب، تم رفع لافتة ضخمة في المنصة الشمالية (Curva Nord) عليها صورة مشجع لاتسيو يحمل نسرًا ويلوح بأسلحة. وتحتها كُتب: "درع وسيف لاتسيو ومشجعيها". ثم أكملت البطاقات البيضاء والزرقاء المحيطة العمل برسم شعار يلف رمزياً المنصة بأكملها. حتى هنا كل شيء على ما يرام. تصفيق من كل الملعب، حتى من بعض المنافسين، الذين أعجبوا بروح رياضية بهذا المنظر الجميل. لكن مع البطاقات، في الوقت نفسه، كان من المفترض أن تظهر عبارة في منصة تيفره أيضاً. كانت كلمة "الحرية" هي الكلمة التي توقعها من ابتكروا الكوريغرافيا: من جهة، الدعم غير المشروط للفريق، ومن جهة أخرى، أمام قسم كبار الشخصيات، حيث يجلس عادةً الرئيس، الاحتجاج، الذي كان من المفترض أن يوجه إلى المالك ما يتوق إليه العديد من المشجعين والمعارضين للنادي. لكن لم يكن هناك أي أثر لهذه العبارة. لم تظهر سوى بعض البطاقات البيضاء المتفرقة في أرجاء المدرج، وبالتالي فشلت الفكرة الأولية. ولا داعي للتأكيد على الاستياء الذي تصاعد في غضون ساعات قليلة، بين ليلة أمس واليوم، في أوساط مشجعي لاتسيالو، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، بشأن هذا الأمر.
لماذا لم تذهب؟
تم إلغاء العرض الكوريغرافي في مدرج تيفر بشكل أساسي لأن معظم البطاقات البيضاء التي كان من المفترض أن تشكل العبارة قد أُزيلت قبل وقت قصير من بدء دخول المشجعين إلى الملعب. وفي الواقع، كانت إدارة الأمن قد سمحت بدخولها. ولم تكن هناك أي عبارات مسيئة، ولا تعبيرات عنيفة أو ذات طابع تمييزي. لذلك، تم السماح لبعض منظمي المبادرة في ذلك اليوم بالدخول مبكراً إلى ملعب أوليمبيكو لترتيب المواد اللازمة لتنفيذ العرض. لكن بعد ذلك، أصدر أحدهم أمراً للمشرفين وموظفي الخدمة في الملعب بإزالة كل شيء. "قرار من كوريا الشمالية"، هكذا يصرخ المشجعون على مواقع التواصل الاجتماعي. "عمل آخر من أعمال الاستبداد من قبل النادي"، كما يقرأ في العديد من الأماكن. هناك أصوات عديدة تتهم لوتيتو شخصياً، وهو عضو في مجلس الشيوخ، بـ"انتهاك أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور" (يضمن المادة 21 من الدستور الإيطالي للجميع الحق في التعبير عن أفكارهم بحرية بالكلمة والكتابة وأي وسيلة أخرى للنشر، ويكرس حرية الصحافة ويحظر الرقابة، محرر).
"لا يمكن إيقاف الريح باليدين"
في بيان نُشر عبر الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت جماعة المشجعين المنظمة لفريق «اللازيو» عن سخطها بالقول: «قبل ساعة واحدة فقط من انطلاق مباراة «لازيو» و«ميلان»، تم إبلاغ أعضاء جماعة المشجعين المنظمة بعدم السماح لهم بعرض لافتة «الحرية» التي كان من المفترض أن تظهر في جميع أنحاء مدرج «تيفيري». من المذهل أن يقوم عضو في مجلس الشيوخ الإيطالي بحظر ظهور كلمة في المدرجات بهذه الأهمية وبهذا الارتباط بالقيم التي يمدحها كثيراً والتي من المفترض أن يدافع عنها. نطلب من جميع الأشخاص المعنيين بعدم عرض الحروف أن يرسلوا لنا شهاداتهم حول ما شاهدوه. لا يمكن إيقاف الريح باليدين". ولم يصدر بعد موقف رسمي من جانب نادي لاتسيو.