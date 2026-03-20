في غضون أشهر قليلة، أصبح كينيث تايلور لاعباً أساسياً في صفوف لاتسيو. وقد كان أساسياً منذ اليوم الأول، وهو يتطور من الناحيتين الفنية والتكتيكية تحت قيادة ساري، وقد نال بالفعل حب الجماهير. وفي حوار مع المجلة الهولندية «فوتبال إنترناشونال»، استعرض تايلور مسيرته الأولى مع الفريق الأزرق والسماوي، كما تحدث عن توقعاته للمستقبل.
ترجمه
لاتسيو، تايلور مفتون: "الشغف هنا مذهل. ساري؟ في الأيام الأولى كان يسبب لي الصداع!"
شغف جامح
"الشغف هنا في لاتسيو مذهل. منذ أول مباراة لي ضد فيرونا، أدركت طبيعة الأجواء في روما. هناك ضغط مستمر، لكنه رائع. أشعر أنني اندمجت جيداً بالفعل، وزملائي مثل دانيلو كاتالدي يساعدونني كثيراً على فهم ما يعنيه حقاً ارتداء هذا القميص. كل مباراة هي معركة، وأنا أشعر أنني مستعد لخوضها جميعًا. كان أياكس بيتي الثاني، لذا كان من الطبيعي أن يكون الظهور الأول هناك أكثر إثارة، لكن مواجهة تحدٍ جديد أمر جيد لي. لاتسيو فريق رائع، وقد ساعدني العديد من اللاعبين، وبالطبع أنا محظوظ بوجود تيجاني (نوسلين، محرر)".
في كثير من الأحيان
"هنا في فورميلو، كان رأسي يدور في الأيام الأولى. هناك كمية هائلة من المعلومات التكتيكية. في أياكس، كنت معتاداً على مراقبة لاعبي الخصم في جميع أنحاء الملعب تقريباً، لكن الأمر مختلف هنا. عليك أن تتعلم "تسليم" اللاعب الخصم إلى زميلك بسرعة أكبر بكثير، والتركيز على موقع الكرة وخط الدفاع. إذا أخطأت بمتر واحد، تنفتح فجوة هائلة ويلاحظ المدرب ذلك على الفور. في إحدى المباريات الأولى، اضطررت للخروج قبل الدقيقة التسعين لأنني أصبت بتشنجات. لم يحدث لي ذلك من قبل. في الدوري الإيطالي، الكثافة الدفاعية مرهقة، ولا يمكنك أبدًا أن تسترخي. أنا أبذل جهدًا كبيرًا في تعلم اللغة الإيطالية. لا بد لي من ذلك، لأن مساعدي ساري لا يتحدثون الإنجليزية تقريبًا. المدرب يتحدثها، لكنه يشرح كل شيء بالإيطالية. إلى أن يراني وأنا أبدو مرتبكًا بعض الشيء... عندها يترجم لي شيئًا آخر (يضحك، محرر)".
الوطنية
"أرسل لي المدرب كويمان رسالة بعد انتقالي إلى لاتسيو: 'انتقال رائع، سنراقبك عن كثب. حظاً سعيداً'. كانت هذه إشارة إيجابية بالنسبة لي. كان يقول لي دائماً إن عليّ أن أصبح أكثر 'نضجاً' وأكثر حضوراً في المواجهات الفردية، ويجب أن أقول إنني أفهم الآن ما كان يقصده، فاللعب أسبوعياً في دوري كبير مثل هذا أمر مختلف تماماً. في الدوري الهولندي، كان بإمكاني أحيانًا أن ألعب بأسلوب رقيق، معتمدًا على التقنية. أما في إيطاليا، فإذا لم تضف أيضًا الروح التنافسية، فسوف يتم سحقك. هذه التجربة تحولني إلى لاعب أكثر صلابة. لكنني لم أتخذ هذا القرار من أجل المنتخب الوطني فقط، بل كنت أرغب ببساطة في أن أنضج كشخص وكلاعب. كنت بحاجة إلى شيء جديد، إلى بيئة جديدة وتحدي جديد. مع هولندا، خضت أول مباراة لي كبديل وأشعر أنني أبليت بلاءً حسناً، حتى أنني سجلت ركلة جزاء في تلك السلسلة. لكن بعد ذلك، في فترة التوقف التالية، ذهبت إلى بطولة أوروبا مع منتخب تحت 21 عاماً ومنذ ذلك الحين لم يتم استدعائي مرة أخرى. هناك منافسة شديدة على مركزي، لكن سيكون من الرائع العودة إلى الفريق. أفكر كثيرًا في كأس العالم الأخيرة وأود أن أعيش تلك التجربة مرة أخرى، لكن لكي أفعل ذلك، عليّ أن أستمر في تقديم أداء رائع هنا في لاتسيو".
فاريولي وديربي
"عندما وقعت مع لاتسيو، أرسل لي فارولي رسالة: كتب لي أنني لم أعد أعجبه بنفس القدر (يضحك، ملاحظة المحرر). قال إنه يشعر بالأسف، لكنه هنأني أيضًا، وكان ذلك لفتة لطيفة. لقد استمتعت حقًا بالعمل معه، إنه مدرب رائع حقًا. ليس من قبيل الصدفة أن الجميع كان يبكي عندما ودّع أياكس. أخبرني أيضًا أن ساري سيكون المدرب المثالي بالنسبة لي. أرى الكثير من أوجه التشابه بينهما في طريقة فهم كرة القدم، وفي البناء والسيطرة على الكرة. طمأنني بأن أسلوب لعب لاتسيو سيكون الخطوة المنطقية لتطوري. ثم هنا في روما هناك أمر الديربي الذي يعد أمرًا لا يصدق. أتواصل مع صديقي رينش كثيرًا، وهذا أمر جميل. لكن أول ما قاله لي كان حرفيًا: "هنا لا يمكننا على الإطلاق التجول في المدينة معًا" (يضحك، محرر). الكراهية الرياضية بين لاتسيو وروما عميقة بشكل لا يصدق. في 17 مايو ستكون المباراة، وهي مباراة ننتظرها بفارغ الصبر".