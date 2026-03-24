كينيث تايلور يسحر لاتسيو وغيره. فقد نال لاعب الوسط الهولندي، الذي انضم إلى صفوف «البيانكوتشيلي» قادماً من أياكس في يناير، ثقة المدرب ساري وجميع أعضاء النادي على الفور، وردّ الجميل لهم على أرض الملعب بأداء مقنع وأهداف حاسمة. ولهذا السبب بالذات، ولا سيما بعد ثنائيته في مرمى بولونيا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، بدأت أضواء سوق الانتقالات تسلط عليه أيضاً.
لاتسيو، أنظار الدوري الإنجليزي الممتاز تتجه نحو تايلور: لكن لوتيتو يعتبره لاعباً لا يمكن التخلي عنه
اهتمام من بريطانيا
وفقاً لصحيفة «إل ميساجيرو»، فإن عدداً من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد وضعت عيونها على تايلور. ولن يكون من المستغرب في الصيف أن تصل عروض مهمة من الجانب الآخر من القناة لهذا اللاعب المولود عام 2002. فمواهبه كلاعب «بوكس-تو-بوكس» تتناسب تماماً مع كرة القدم الإنجليزية، ولن يشكل السعر المطلوب مشكلة بالنسبة لمالكي الأندية الكبرى في ذلك الدوري. المشكلة، إن وجدت، هي رغبة لاتسيو. من الصعب أن يقتنع لوتيتو بالتخلي عن أحد جواهره الجديدة بعد أشهر قليلة فقط. إن بنود الولاء المدرجة في عقد اللاعب، والتي تمنح مكافآت ومكافآت إضافية عن كل سنة يقضيها في روما، حتى انتهاء العقد في عام 2030، هي دليل على مدى اعتماد النادي على تايلور لوضع الأسس لدورة فنية جديدة للفريق.
السعر
لقد راهن ساري عليه منذ وصوله إلى روما. ولضرورة الأمر، أشركه على الفور في مباراة فيرونا يوم 11 يناير. ومنذ ذلك الحين، لم يغادر الهولندي الملعب. إن مبلغ الـ15 مليون يورو (بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمكافآت و10% تُدفع إلى أياكس عند إعادة بيعه لاحقاً) الذي أنفقه النادي يتبين أنه أحد أكثر الاستثمارات نجاحاً في السنوات الأخيرة. وإذا ما طرق أحدهم باب فورميلو في يوليو لمحاولة التفاوض، فعليه أن يقدم مبلغاً يبلغ ضعف ما دفعه فريق السماويين على الأقل. وعلى أي حال، إذا بقي ساري على رأس الفريق العام المقبل، فسيكون هناك أيضاً حق النقض الذي يمارسه ضد بيع اللاعب والذي يجب تجاوزه.