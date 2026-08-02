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Aymeric Laporte SpainGetty
هيثم محمد

مبلغ لا يقارن بما حصل عليه النصر .. بيلباو يصدم برشلونة بسعر لابورت

انتقالات
أتلتيك بيلباو
برشلونة
ايميريك لابورت
الدوري الإسباني

المدافع تُوج بكأس العالم مع إسبانيا هذا الصيف والآن تحت أنظار النادي الكتالوني

كشفت تقارير إعلامية كتالونية عن السعر الذي حدده أتلتيك بيلباو من أجل التخلي عن نجمه أيمريك لابورت هذا الصيف عقب الأنباء عن اهتمام من قبل برشلونة بمدافع النصر السابق.

  • ماذا حدث؟

    كشفت "سبورت" صباح الأحد عن تمسك أتلتيك بيلباو بالحصول على قيمة الشرط الجزائي البالغة 80 مليون يورو في عقد أيمريك لابورت من أجل التخلي عن الدولي الإسباني.

    وفي الأيام الأخيرة خرجت عدة تقارير تتحدث عن تحركات من قبل إدارة برشلونة يقودها المدير الرياضي ديكو من أجل الاستعلام عن مدى إمكانية ضم قلب الدفاع صاحب الأصول الفرنسية.

    ويبحث برشلونة عن تعزيز دفاعاته، إذ لم يعوض حتى الآن رحيل إينيغو مارتينيز الصيف الماضي نحو النصر، ومع تراجع مستوى القائد رونالد أراوخو وتعاقب الإصابات على أندريس كريستينسن، لجأ المدرب هانسي فليك لتوظيف جيرارد مارتين الموسم الماضي بجوار باو كوبارسي في قلب الدفاع.

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  • Aymeric LaporteGetty Images

    تألق لابورت عقب ترك النصر

    وكان لابورت أحد أعمدة المنتخب الإسباني الذي تُوج هذا الصيف في كأس العالم بلقبه العالمي الثاني، إذ كون شراكة ناجحة مع كوبارسي في الخط الخلفي لم تخترق إلا في مناسبة وحيدة ضد بلجيكا في ربع النهائي.

    وانتقل لابورت في سبتمبر الماضي عائدًا إلى أتلتيك بيلباو عقب تجربة مع النصر في دوري روشن، في صفقة قدرت قيمتها بين 10-17 مليون يورو بحسب تقارير في الإعلام السعودي ونظيره الإسباني.


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