getty
أسباب إدارية بحتة .. لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة
لابورتا يستقيل ليطلق معركة الانتخابات
استقال لابورتا من منصبه كرئيس للنادي، مما أدى إلى بدء العملية الانتخابية للنادي رسميًا. الاستقالة هي إجراء شكلي ضروري تنص عليه لوائح النادي، مما يمهد الطريق أمام لابورتا للترشح لإعادة انتخابه في سعيه لتأمين ولاية ثالثة على رأس النادي الكتالوني العملاق. تضمن هذه القاعدة تكافؤ الفرص وتمنع الرئيس الحالي من استخدام أجهزة النادي اليومية مباشرة لأغراض الحملة الانتخابية خلال فترة الانتخابات.
في غياب لابورتا، لن يُترك إدارة النادي اليومية للصدفة. تم تشكيل لجنة إدارية للإشراف على العمليات حتى انتهاء الانتخابات. سيقود هذا الجهاز المؤقت رافا يوستي، الحليف الموثوق بلابورتا الذي شغل منصب نائب الرئيس الرياضي منذ فوزه في انتخابات 2021. سيكون الدور الرئيسي ليوستي هو ضمان الاستقرار والحياد بينما تستعد الآلية السياسية للنادي للتصويت الحاسم في 15 مارس.
- AFP
فيكتور فونت يتصدر المطاردة مع ظهور أربعة منافسين
يدخل لابورتا السباق باعتباره المرشح الأوفر حظاً، لكنه لن يخوض السباق دون منافسة. فقد ارتفع عدد المنافسين إلى أربعة، مع ظهور فيكتور فونت مرة أخرى باعتباره المنافس الرئيسي. فونت، الذي احتل المركز الثاني بعد لابورتا في انتخابات 2021 بحصوله على 16679 صوتاً مقابل 30184 صوتاً للابورتا، أمضى السنوات الخمس الماضية في تطوير برنامج للتحديث والحصافة المالية.
ينضم إلى فونت في السباق مارك سيريا، وزافيير فيلاجوانا، وجوان كامبروبي، الذين أعلنوا جميعًا عن نيتهم الترشح. ومع ذلك، فإن الإعلان عن الترشح هو مجرد الخطوة الأولى. لكي تظهر أسماؤهم على ورقة الاقتراع في مارس، يجب على كل مرشح اجتياز مرحلة جمع التوقيعات الشهيرة.
يتعين على كل مرشح، بما في ذلك لابورتا، تقديم 2321 توقيعًا صالحًا من أعضاء النادي يدعمون ترشيحهم. غالبًا ما يعمل هذا الحد الأدنى كمرشح، حيث يقلل عدد المرشحين إلى أولئك الذين يتمتعون بدعم حقيقي من القاعدة الشعبية. في الانتخابات السابقة، سقط العديد من "المرشحين المسبقين" عند هذا العائق، وسيكون التنافس على جمع التوقيعات أول اختبار حقيقي لمشاعر معارضة لابورتا بين جماهير النادي.
الانتهاء من بناء كامب نو وعودة ميسي على جدول الأعمال؟
من المتوقع أن تهيمن القضايا المهمة على الحملة الانتخابية، مع احتلال مستقبل ملعب كامب نو مركز الصدارة. مع وصول إعادة التطوير إلى مراحلها النهائية، سيقدم لابورتا نفسه على أنه الرجل الوحيد القادر على إنجاز المشروع بحلول عام 2027 دون المساس بقدرة الفريق التنافسية. ومع ذلك، من المرجح أن ينتقد منافسوه التأخيرات والوسائل المالية المستخدمة لتمويل البناء.
قد تدور الحملة الانتخابية حول ليونيل ميسي. مع اقتراب الأسطورة الأرجنتينية من نهاية مسيرته الكروية، تظل مسألة عودته المحتملة في منصب غير لاعب - أو موسم تكريم أخير - أداة قوية للتأثير على الناخبين. كما ستكون الحالة المالية للنادي والتعاقدات الكبيرة المحتملة في الصيف من القضايا المحورية في الحملة الانتخابية، حيث يطالب الأعضاء بالعودة إلى الهيمنة الأوروبية.
- AFP
لحظة حاسمة لمستقبل برشلونة
بالنسبة إلى لابورتا، هذه الانتخابات تتعلق بالإرث. بعد أن ترأس النادي في حقبة ذهبية بين عامي 2003 و2010، ثم عاد في عام 2021 لقيادة النادي خلال فترة أزمة عميقة، يطلب الآن الوقت الكافي لإنهاء المهمة.
كان فوزه في 2021 ساحقًا، مدفوعًا بالحنين إلى الماضي ووعد الأمل. هذه المرة، يترشح على أساس سجله في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار. مع قرار توني فريكسا بعدم الترشح، قد يتجمع التصويت المناهض للابورتا حول فونت، مما يجعل هذه المنافسة أكثر إثارة من قبل خمس سنوات. يعد الشهر المقبل بأن يكون فترة محمومة من المناقشات والوعود والمناورات السياسية، حيث يقرر الأعضاء من سيقود برشلونة إلى ملعبه الجديد وعصره الجديد.
