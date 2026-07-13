أعرب جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن إعجابه الكبير بتألق ليونيل ميسي المستمر، واصفاً مسيرة المهاجم في كأس العالم 2026 بأنها "استثنائية". وفي حديثه من مدينة دالاس قبل انطلاق منافسات نصف نهائي البطولة، انتهز لابورتا الفرصة أيضاً لتقييم أداء كل من لامين يامال وأنتوني جوردون.
لابورتا يتغنى بـ "استثنائية" ميسي في المونديال.. ويُقيم أداء يامال ووافد برشلونة الجديد!
ميسي يقود زحف الأرجنتين مجدداً
كانت استمرارية ميسي المذهلة هي القصة الأبرز في كأس العالم 2026، حيث يتصدر اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً قائمة الهدافين ويقود الأرجنتين نحو لقب محتمل آخر. وعلى الرغم من تقدمه في العمر، سجل نجم إنتر ميامي ثمانية أهداف في ست مباريات فقط، ليثبت أن لياقته البدنية لا تزال في قمة مستوياتها حتى وهو يقترب من الفصول الأخيرة في مسيرته. كما أصبح المهاجم المخضرم الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 21 هدفاً.
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لابورتا منبهر بسحر ميسي
لم يتمكن لابورتا من إخفاء انبهاره بتأثير ميسي مع الأرجنتين خلال البطولة المقامة في أمريكا الشمالية. فقد كان صاحب القميص رقم 10 الأسطوري، مرة أخرى، هو المحفز والمحرك الأساسي لـ "الألبيسيليستي"، حيث قادهم عبر الأدوار الإقصائية بنفس الدقة الحاسمة التي ميزت حقبته في برشلونة.
وفي حديثه لوسائل الإعلام في دالاس، أسهب لابورتا في الإشادة بأيقونة البلوجرانا، قائلاً: "ما يقدمه ميسي في كأس العالم يُعد أمراً استثنائياً. لقد سجل ثمانية أهداف، بعضها بجودة فنية عالية للغاية، وموهبته تتألق دائماً. الأرجنتين تعمل من أجل ميسي وتلعب كوحدة متماسكة؛ هم محظوظون بامتلاكهم ليو الذي دائماً ما ينجح في حسم الأمور لصالحهم".
يامال وكتيبة البارسا الحالية
كما خصص لابورتا وقتاً للإشادة بالجيل الحالي من نجوم برشلونة الذين يصنعون الحدث على الساحة الدولية، بما في ذلك لامين يامال، تميمة حظ المنتخب الإسباني. وأشار لابورتا إلى أن نجاح لاعبي ناديه يمثل مصدر فخر كبير للمؤسسة الكتالونية وهم يتطلعون بشغف للموسم الجديد.
وتعليقاً على أداء نجومه الشباب، أضاف لابورتا: "أقدم دعمي الكامل لجميع لاعبي البارسا المشاركين في كأس العالم. أدرك تماماً أن نجاحهم هو نجاح لنا، وأعتقد أن لامين يقدم بطولة كأس عالم رائعة، لقد تم اختياره كأفضل لاعب في أكثر من مباراة. البقية أيضاً يبلون بلاءً حسناً جداً؛ بيدري، داني أولمو، باو كوبارسي... جميعهم يلعبون بشكل مميز للغاية".
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جوردون يصنع الحدث
كما أشاد لابورتا بأداء جوردون، الذي أكمل انتقاله إلى برشلونة قادماً من نيوكاسل في وقت سابق من هذا الصيف. وقد لفت اللاعب الدولي الإنجليزي أنظار رئيس النادي بمساهماته الإبداعية مع إنجلترا خلال مسيرتهم القوية نحو نصف نهائي المونديال.
وعن أداء الجناح الإنجليزي، اختتم لابورتا حديثه قائلاً: "أراه يتألق بشكل لافت. في المباراة الماضية ضد النرويج، قدم التمريرة الحاسمة لأحد أهداف بيلينجهام، وكانت تمريرة جوردون رائعة جداً".
يُذكر أن إنجلترا ستواجه الأرجنتين –حاملة اللقب– في الدور نصف النهائي، بينما من المقرر أن يصطدم يامال ورفاقه في إسبانيا بالمنتخب الفرنسي.
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