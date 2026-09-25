روما السبب .. الكشف عن هوية الفريق الذي كاد ينتقل له كييزا وفشل هذا الصيف

وضع إنتر الأساس لصفقة مثيرة للتعاقد مع كييزا المستبعد من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية. ووفقًا لفابريتسيو رومانو، فإن المحادثات التي جرت خلف الكواليس كانت أكثر تقدمًا بكثير مما كان يُعتقد في عالم كرة القدم.

حدد العملاق الإيطالي اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا كخيار بسعر مخفّض لتعزيز صفوفه الهجومية. وكان النيراتزوري يشعر بثقة هادئة في حسم صفقة لإنقاذ المهاجم من كابوسه الإنجليزي. لكن الانتقال كان مرتبطًا بالكامل بصفقات الرحيل التي لم تتحقق في نهاية المطاف قبل انقضاء الموعد النهائي.