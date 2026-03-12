Goal.com
علي سمير

من ريال مدريد إلى الهند وأذربيجان .. روبين جونزاليس"ضحية كيروش" الذي عاش مأساة كينسكي وانتهت مسيرته في 25 دقيقة!

تشابه كبير في الحالتين .. نهاية لا يريدها حارس توتنهام

في ليلة الثلاثاء، 10 مارس الجاري، تجرع أنتونين كينسكي حارس توتنهام، أقصى درجات قسوة كرة القدم خلال ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

صاحب الـ22 سنة كان يطمح في استغلال فرصته لإنقاذ توتنهام من محنته، بعدما يأس المدرب الكرواتي إيجور تودور من الحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو بسبب الأخطاء المتكررة على المستوى المحلي.

الليلة تحولت إلى كابوس بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كينسكي تسبب في هدفين بعدما انزلق في الأول ومرر الكرة بشكل خاطىء في الثاني، ليجد نفسه خارج الملعب بعد 17 دقيقة فقط والنتيجة 3/0 للفريق الإسباني.

ولأن كرة القدم مليئة بتلك القصص المأساوية، هناك حادث آخر لا يقل قسوة عن ما تعرض له الحارس التشيكي..

    ليلة كارثية على ملعب سانشيز بيزخوان

    القصة تعود إلى 9 نوفمبر 2003، عندما كان يلعب ريال مدريد أمام خصمه الأندلسي إشبيلية، والمفاجأة أن الأخير كان متقدمًا بثلاثية نظيفة على الميرينجي الذي كان يدربه وقتها المخضرم البرتغالي كارلوس كيروش.

    وفي تلك اللحظات، كان يجب البحث عن هدف سهل لتحميله مسؤولية ما حدث، في فريق كان مليئًا بالنجوم العظماء والأساطير مثل زين الدين زيدان وروبرتو كارلوس ورونالدو الظاهرة ولويس فيجو وغيرهم.

    كيروش قام بتبديل المدافع الشاب روبين جونزاليس، الذي كان يبلغ من العمر 21 سنة وذلك بعد 25 دقيقة فقط، ليكون الضحية الأكثر وضوحًا أمام الجميع، خلال الليلة التي سقط فيها الضيوف 4/1.

    اللاعب لم يكن يمتلك الخبرة الكافية من أجل التعامل مع هذا الموقف الصعب، غادر أرضية الملعب محطمًا وهو يبكي على مقاعد البدلاء ولا يصدق الصدمة والضربة القاضية التي تعرض لها ببداية مسيرته.

    المثير هنا أنه بالعودة إلى هذه المباراة الكئيبة على الميرينجي وجونزاليس تحديدًا، سنجد أن الأخير لم يكن صاحب المسؤولية في جميع الأهداف التي سكنت شباك فريقه.

    دعم بيريز وتجاهل كيروش

    كينسكي تلقى دعمًا هائلًا من بعض أساطير الحراسة وكرة القدم في العالم، لإيمانهم بأنه "حتى وإن أخطأ"، لا يستحق التضحية به وتحميله مسؤولية نتيجة كارثية وهو لا يمتلك الخبرة اللازمة لهذه المواقف.

    بيتر شمايكل وجو هارت ودافيد دي خيا وغيرهم، جميعهم دافعوا عن اللاعب بعد ما مر به في ملعب أتلتيكو، كما تعرض إيجور تودور للهجوم لأنه لم يؤازر التشيكي بالشكل الكافي عند خروجه من الملعب بعد 17 دقيقة فقط.

    الغريب في الأمر، ووفقًا للصحفي الإسباني "جيليم بالاجيه" فإن كيروش تعامل بطريقة مشابهة مع جونزاليس بعد الهزيمة أمام إشبيلية والتبديل المفاجىء والصادم له، بل وصل الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.

    المدرب البرتغالي المعروف بقوة شخصيته وطبيعته الحادة في الكثير من الأحيان، لم يتحدث مع روبين خلال الأشهر التالية التي بقي فيها مع النادي الإسباني.

    وعلى الجانب الآخر، القصة كانت مختلفة بالنسبة للرئيس فلورنتينو بيريز، حيث توجه إلى حافلة الفريق خلال رحلة العودة، وجلس بجوار روبين جونزاليس وقدم له الدعم الكافي الذي كان في أشد الحاجة له.

    مصير مظلم

    هنا لدينا بعض المؤشرات المُقلقة لكينسكي، والتي قد تزيد من مخاوفه تجاه إمكانية تأثر مسيرته بشكل كامل بسبب هذه اللقطة اللعينة مثلما حدث مع مدافع ريال مدريد السابق.

    في البداية، يجب الإشارة إلى ما حدث مع ريال مدريد عمومًا، النهاية كانت سيئة، لم يفز الفريق ببطولة واحدة حتى وخسر نهائي كأس ملك إسبانيا، وودع دوري أبطال أوروبا أمام موناكو بربع النهائي، بينما حصل فالنسيا على لقب الدوري الإسباني.

    وأما بالنسبة لجونزاليس، فقد غادر سريعًا على سبيل الإعارة إلى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وانضم بعدها إلى ألباسيتي الإسباني، قبل العودة من جديد إلى ريال مدريد ولكن بالفريق الثاني قبل الرحيل بشكل نهائي.

    المدافع المغمور لم يلعب سوى 11 مباراة رسمية فقط مع الفريق الأول لريال مدريد، وابتعد عن الأضواء بتجارب مع ألباسيتي، راسينج سانتاندير، ريال مايوركا، أوساسونا، قبل الذهاب لاحقًا إلى الهند وأذربيجان.

    وهذا هو المصير الذي يخشى كينكسي من مواجهته، حيث تحدثت صحيفة "تيليجراف" بالفعل عن إمكانية إعارته في الصيف المقبل من توتنهام لاستعادة توازنه من جديد، طمحًا في قصة مختلفة عن ما حدث مع جونزاليس وغيره من الضحايا.

