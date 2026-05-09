انتهت فعليًا، فترة "شهر العسل" لمبابي في ريال مدريد، وحل محلها شعور بإحباط لم يكن ليتوقعه أحد، عندما تم تقديمه أمام جمهور ملعب سانتياغو برنابيو المكتظ الصيف قبل الماضي.

مع صعوبة فريق "البلانكوس" في مواكبة وتيرة الدوري الإسباني، وضعف ظهوره في دوري أبطال أوروبا، تتجه أصابع الاتهام بشكل متزايد نحو نجم باريس سان جيرمان السابق.

عانت تشكيلة أربيلوا من اختلالات تكتيكية منذ وصول مبابي، حيث كافح المدرب الإسباني لإدماج كل من الفرنسي وفينيسيوس جونيور في خط هجوم متماسك.

وقد أثر هذا التغيير، أكثر من مجرد الاستقرار الدفاعي للفريق، حيث أدى أيضًا إلى انعدام التناغم في الثلث الأخير من الملعب، مما دفع المشجعين إلى المطالبة بتغييرات هيكلية فورية لإنقاذ موسمهم.



