ضربة جديدة لريال مدريد .. كيليان مبابي يغيب عن "الكلاسيكو"

في قرار أحدث صدمة في العاصمة الإسبانية، لم يُدرج مهاجم ريال مدريد في قائمة الفريق لمباراة «الكلاسيكو» يوم الأحد.

وبدا أن المهاجم الفرنسي قد تعافى من الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيتيس، لكن الجهاز الفني قرر في النهاية عدم المجازفة في هذه المواجهة الحاسمة.

مع غياب مبابي، يواجه ألفارو أربيلوا صعوبة كبيرة في اختيار التشكيلة. قد يبدأ المهاجم البديل غونزالو غارسيا في غيابه، على الرغم من أن المدرب قد يضع فينيسيوس جونيور وبراهم دياز في خط الهجوم. ويأتي ذلك في إطار الخطة التكتيكية التي استخدمها أربيلوا خلال المباراتين ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث أعطى الأولوية للمرونة على حساب وجود نقطة محورية ثابتة.



