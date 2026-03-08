getty
ترجمه
كيليان مبابي يستهدف العودة المفاجئة من الإصابة ضد مانشستر سيتي، بينما يرفض ريال مدريد استبعاد عودته المبكرة
تعافي مبابي يسير على الطريق الصحيح
لم يكن الفائز بكأس العالم وحده خلال فترة وجوده في فرنسا، حيث رافقه اثنان من أخصائيي العلاج الطبيعي الخبراء في ريال مدريد لضمان استمرار تعافيه على المسار الصحيح. في حين ظل النادي حذراً بشأن الجدول الزمني النهائي، إلا أن الباب ظل مفتوحاً أمام احتمال ظهوره في البطولة الأوروبية. عودة المهاجم السابق لباريس سان جيرمان ستعطي دفعة قوية لفريق ألفارو أربيلوا الذي يستعد لمواجهة رجال بيب جوارديولا في ما يعتبر على نطاق واسع مباراة الدور، ووفقًا لصحيفة ماركا، فإن هذا الاحتمال كان يعتبر في السابق شبه مستحيل.
- Getty
يومان لإثبات لياقته البدنية
أمام مبابي الآن جلستين تدريبيتين رئيسيتين - مقررتين يومي الاثنين والثلاثاء - لإثبات أن ركبته قادرة على تحمل شدة المباراة الحاسمة مع فريق جوارديولا. لم يكن هناك شك في رغبة اللاعب الشخصية في المشاركة في المباراة، ولكن على الجهاز الفني أن يقرر ما إذا كان خطر التعرض لانتكاسة يفوق فائدة إشراك لاعبهم الأساسي في الهجوم. سيقضي القسم الطبي في مجمع تدريبات النادي في فالديبيباس الساعات القادمة في تقييم الحالة الدقيقة لشفائه.
يتم مراقبة الوضع عن كثب من قبل المشجعين والطاقم الفني، نظراً لمكانة مبابي كنقطة محورية في هجوم ريال مدريد. هناك شعور بالتفاؤل الحذر بعد التقارير التي أفادت بـ "تطور إيجابي" خلال إقامته في فرنسا، لكن ضيق الوقت قبل انطلاق المباراة يوم الأربعاء يظل أكبر عقبة. من المرجح أن يتم اتخاذ القرار بعد الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة مساء الثلاثاء.
تعافي بيلينغهام وأخبار أخرى عن لياقته البدنية
بعيدًا عن دراما مبابي، كان هناك العديد من النقاط الأخرى التي تمت مناقشتها في فالديبيباس يوم الاثنين. واصل جود بيلينجهام مسيرته في التعافي، حيث أكمل جزءًا من الحصة التدريبية على العشب، على الرغم من أن اللاعب الدولي الإنجليزي تدرب بشكل فردي في محاولة للعودة إلى أفضل حالاته. في الوقت نفسه، تدرب ألفارو كاريراس، الذي تعرض لإصابة قوية خلال المباراة ضد خيتافي، بمفرده أيضًا، ولكن من المتوقع أن ينضم إلى المجموعة الرئيسية يوم الاثنين ويكون جاهزًا للعب.
لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان كاريراس سيبدأ المباراة، خاصة مع الأداء الرائع الذي يقدمه فيرلاند ميندي مؤخرًا. من ناحية أخرى، شارك أنطونيو روديجر في تدريبات فردية بعيدًا عن الفريق، لكن من المتوقع أن يتدرب المدافع الألماني بشكل طبيعي يوم الثلاثاء. يتم اختبار عمق الفريق مع استمرار غياب العديد من الأسماء الرئيسية، مما يجبر أنشيلوتي على التفكير بعناية في دورات الدفاع والوسط قبل زيارة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.
- Getty Images Sport
قائمة الإصابات لا تزال مصدر قلق
بينما ينصب التركيز بشكل كبير على مبابي، يتعامل ريال مدريد مع قائمة إصابات كبيرة لا تزال تحد من خيارات أربيلوا في الملعب. يعاني ديفيد ألابا حاليًا من مشكلة في ربلة ساقه اليسرى، بينما لا يزال داني سيبايوس وإيدر ميليتاو في غرفة العلاج. أما الضربة الأكثر أهمية على المدى الطويل فهي إصابة رودريغو، الذي سيخضع لعملية جراحية بعد إصابة خطيرة في الركبة أنهت جزءًا كبيرًا من موسمه قبل الأوان. على الرغم من هذه الغيابات، لا تزال الأجواء في ملعب التدريبات تتسم بالتركيز الشديد مع دخول النادي المرحلة الأكثر أهمية من الموسم.
