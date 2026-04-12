كيليان مبابي يستعرض إصابة مروّعة في الوجه بعد أن احتاج إلى غرز عقب تعادل ريال مدريد مع جيرونا
ندوب المعارك لتميمة مدريد
وقعت الحادثة في الدقيقة 89 من مواجهة يوم الجمعة، عندما حاول مبابي التوغل إلى داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، فتعرض لضربة بمرفق طائش من مدافع جيرونا فيتور ريس.
كان الاصطدام فورياً وشديداً، وأسفر عن جرح عميق فوق حاجبه الأيمن بدأ ينزف بغزارة على أرض الملعب. ورغم الأضرار الواضحة، قرر الحكم ألبرولا روخاس عدم احتساب خطأ، الأمر الذي أثار إحباط جماهير أصحاب الأرض. ولجأ مبابي إلى إنستغرام لمشاركة صورة الإصابة مع متابعيه.
الغياب عن تدريبات الفريق الأول
بمجرد انتهاء المباراة، اتضح الحجم الحقيقي للأضرار في غرفة تبديل الملابس. وقرر الطاقم الطبي للنادي أن الجرح، رغم عدم وجود كسر، كان عميقًا بما يكفي ليتطلب تدخّلًا، واحتاج مبابي إلى ثلاث غرز لإغلاق الشق.
وبحسب دياريو آس، كان مبابي غيابًا لافتًا عن الحصة التدريبية الصباحية لريال مدريد يوم الأحد. وبينما نزل زملاؤه إلى الملعب لبدء التحضيرات لاستحقاقاتهم الأوروبية المقبلة، اقتصر نشاط اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا على العمل داخل القاعة.
وقضى الصباح في صالة الألعاب الرياضية تحت أعين أخصائيي العلاج الطبيعي بالنادي، مركزًا على التعافي بدلًا من العمل بالكرة.
مدريد يستبعد القناع الواقي
إن رؤية مبابي وهو يرتدي حماية للوجه ليست أمراً جديداً على جماهير كرة القدم، وذلك بعد كسر أنفه خلال بطولة أمم أوروبا الصيفية.
ومع ذلك، أفادت التقارير أن ريال مدريد استبعد هذه المرة استخدام قناع واقٍ كامل. وقد أشارت مناقشات داخلية إلى أن طبيعة إصابة الحاجب لا تستدعي مثل هذه المعدات المقيِّدة، التي كثيراً ما تعيق الرؤية المحيطية للاعب.
وبدلاً من ذلك، يستكشف الفريق الطبي حالياً شكلاً أخف من الحماية. وهم يعملون على درع لاصق متخصص أو ترتيب ضمادات أصغر يحمي الغرز دون ضخامة القناع التقليدي.
متاح لمعركة ملعب أليانز أرينا
أكثر ما يقلق مشجعي ريال مدريد هو مدى جاهزية المهاجم للرحلة الحاسمة لمواجهة بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. ورغم أنه غاب عن الحصة التدريبية الأخيرة، فقد أشار النادي إلى أن مشاركته في التشكيلة الأساسية على ملعب أليانز أرينا ليست محل شك، في وقت يسعى فيه ريال مدريد لقلب تأخره 2-1 في مجموع المباراتين بعد لقاء الذهاب.
ومن المتوقع أن يسافر مع الفريق إلى ألمانيا وأن يعود إلى أرض الملعب في الحصة التدريبية الأخيرة يوم الثلاثاء.