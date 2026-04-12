بمجرد انتهاء المباراة، اتضح الحجم الحقيقي للأضرار في غرفة تبديل الملابس. وقرر الطاقم الطبي للنادي أن الجرح، رغم عدم وجود كسر، كان عميقًا بما يكفي ليتطلب تدخّلًا، واحتاج مبابي إلى ثلاث غرز لإغلاق الشق.

وبحسب دياريو آس، كان مبابي غيابًا لافتًا عن الحصة التدريبية الصباحية لريال مدريد يوم الأحد. وبينما نزل زملاؤه إلى الملعب لبدء التحضيرات لاستحقاقاتهم الأوروبية المقبلة، اقتصر نشاط اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا على العمل داخل القاعة.

وقضى الصباح في صالة الألعاب الرياضية تحت أعين أخصائيي العلاج الطبيعي بالنادي، مركزًا على التعافي بدلًا من العمل بالكرة.