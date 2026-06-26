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"ثنائي مثالي ولديهما نفس الهدف".. نجم فرنسا السابق يتوقع نجاح كيليان مبابي ومورينيو في ريال مدريد!
مورينيو يعود إلى البرنابيو
عاد المدرب البرتغالي رسمياً إلى العاصمة الإسبانية، حيث وقع عقداً مربحاً مدته ثلاث سنوات حتى يونيو 2029، عقب التوصل إلى اتفاق مع بنفيكا بشأن فسخ عقده مقابل 15 مليون يورو.
ومن المقرر أن يتولى مورينيو مسؤولية تدريب الفريق الأول عند بدء الاستعدادات للموسم الجديد في 13 يوليو. وسيكون هدفه الأساسي هو تحقيق أقصى استفادة من قدرات المهاجم الفرنسي، الذي عانى من موسم ثانٍ محبط خالٍ من الألقاب، على الرغم من تسجيله 42 هدفاً في جميع المسابقات.
- AFP
مالودا يتوقع تغييرًا تكتيكيًا
ومن المتوقع أن يضع المدرب الأسطوري مبابي، هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم الماضي، في صميم مشروعه الرياضي بهدف استعادة الهيمنة المحلية.
وفي حديثه إلى موقع «BOYLE Sports»، قال مالودا: «أعتقد أن لديهم نفس العقلية التي تدفعهم لإثبات أنهم الأفضل، وأعتقد أن لديهم مصالح مشتركة.
"أعتقد أن مورينيو هو الشخص المناسب لربما إعادة بعض النظام إلى صفوف ريال مدريد. لقد أصبح مدربًا مختلفًا الآن. إنه يدرك أنه بحاجة إلى التواصل مع كيليان مبابي وتكوين علاقة معه. أعتقد أنه سيحاول بناء نظام حوله لتمكينه من قيادة الفريق. والأهم من ذلك، أن كليهما يحبان كرة القدم.
"لديهما نفس الشغف والتفاني تجاه كرة القدم. ما يجعلهما سعيدين هو النتائج، والنتائج تعني الفوز بالبطولات. هذا هو الهدف المشترك بينهما."
مدريد ستستثمر بكثافة هذا الصيف
يجب أن تعالج عملية إعادة الهيكلة التكتيكية النقص في التماسك الإبداعي الذي ظهر داخل الفريق عقب الرحيل العاطفي لصانع الألعاب المخضرم لوكا مودريتش في صيف عام 2025.
ولتصحيح هذه النقاط الضعيفة، قام النادي بتعزيز تشكيلة الفريق بشكل قوي من خلال إبرام صفقات بارزة مع إبراهيما كوناتي، وبرناردو سيلفا، ومارك كوكوريلا، ودينزل دومفريس.
وأضاف مالودا: «بالنظر إلى التعاقدات التي بدأوا في إبرامها، أرى أن هناك تقييمًا لما حدث هذا الموسم. يمتلك مورينيو الخبرة اللازمة لإصلاح المشاكل التي ظهرت هذا الموسم. ما كان متوقعًا عند رحيل لوكا مودريتش، عندما اضطروا إلى تجديد خط الوسط، هو أن يحاول مورينيو إيجاد هذا التوازن الذي يسمح للاعب مثل مبابي بتسجيل الأهداف والقيادة ورفع الألقاب. يمكن أن يشكلوا مزيجًا مثاليًا».
- AFP
بدء عملية إعادة البناء قبل الموسم بسرعة
يواجه مورينيو اختبارًا فوريًا لمهاراته الإدارية عندما يبدأ في دمج تشكيلة مليئة بالنجوم خلال جدول مباريات صيفي مكثف.
وسيسعى مجلس الإدارة إلى إتمام صفقات الانتقالات الرئيسية قبل الانطلاق الرسمي للموسم الجديد في الدوري الإسباني في عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ في 15 أغسطس.